Riot Games больше не будет взимать плату за смену Riot ID

Компания Riot Games отменяет изменения, которые она планировала внести в Riot ID, после критики со стороны собственного сообщества. Изначально Riot намеревалась перевести все учетные записи на Riot ID и ограничить количество раз, когда игроки могут менять свой ID, а также взимать 10 долларов за привилегию смены онлайнового ID.

Однако теперь компания Riot заявляет, что в ответ на отзывы сообщества она "внесла некоторые существенные изменения в план" и, хотя она будет продолжать "двигаться вперед с Riot ID", она больше не будет ограничивать игроков в смене имени один раз в 365 дней. Кроме того, теперь игроки смогут менять свои имена бесплатно.

Мы хотим, чтобы было что-то, что заставит людей дважды подумать о смене имени. "Исторически сложилось так, что для имен призывателей это делали Blue Essence или RP. Для идентификаторов Riot это было время. С нашим новым планом мы считаем, что нашли правильный баланс со временем. Если этот подход не достигнет нужных целей, мы оставляем за собой возможность внести изменения в будущем, в том числе добавить платные или заработанные опции для более быстрой смены Rioter ID.

"Мы слышали опасения по поводу игроков с одинаковыми именами в одной и той же игре", - говорится далее в заявлении. "Судя по данным матчей, в которых мы уже используем идентификатор Riot ID, это редкий сценарий, но, чтобы подстраховаться, мы обновили таблицу матчей, чтобы она всегда отображала хэштег, если в одном матче участвуют несколько игроков с одинаковыми именами".