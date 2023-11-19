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об игре
League of Legends 27.10.2009
7.6 925 оценок

Riot Games больше не будет взимать плату за смену Riot ID

butcher69
Новости

Компания Riot Games отменяет изменения, которые она планировала внести в Riot ID, после критики со стороны собственного сообщества. Изначально Riot намеревалась перевести все учетные записи на Riot ID и ограничить количество раз, когда игроки могут менять свой ID, а также взимать 10 долларов за привилегию смены онлайнового ID.

Однако теперь компания Riot заявляет, что в ответ на отзывы сообщества она "внесла некоторые существенные изменения в план" и, хотя она будет продолжать "двигаться вперед с Riot ID", она больше не будет ограничивать игроков в смене имени один раз в 365 дней. Кроме того, теперь игроки смогут менять свои имена бесплатно.

Мы хотим, чтобы было что-то, что заставит людей дважды подумать о смене имени. "Исторически сложилось так, что для имен призывателей это делали Blue Essence или RP. Для идентификаторов Riot это было время. С нашим новым планом мы считаем, что нашли правильный баланс со временем. Если этот подход не достигнет нужных целей, мы оставляем за собой возможность внести изменения в будущем, в том числе добавить платные или заработанные опции для более быстрой смены Rioter ID.

"Мы слышали опасения по поводу игроков с одинаковыми именами в одной и той же игре", - говорится далее в заявлении. "Судя по данным матчей, в которых мы уже используем идентификатор Riot ID, это редкий сценарий, но, чтобы подстраховаться, мы обновили таблицу матчей, чтобы она всегда отображала хэштег, если в одном матче участвуют несколько игроков с одинаковыми именами".

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Пусть теперь остальные разработчики следуют примеру, хотя Blizzard наоборот повысят цену, скорее всего

1
JohnTornton

вот пока игроки так не будут бугортеть во всем и везде, то так и будут кал хавать дальше, ещё и с тупыми правилами. тут молодцы

но дядя Гейб изначально красавчик, который такой чуши не выдумывает, в отличии от всех этих ларьков с ограничениями на всё

0
Artery Kaulitz

Ага, Steam вообще самый свободный в кастомизации профиля. Хоть каждый день под настроение меняй всё. Единственное, что вечно, так это никнейм, который при регистрации указываешь, но он никому кроме тебя и не показывается, поэтому даже если указан какой-нибудь "vasya pupkin 1" из "буйной молодости", то не страшно

0
HomeWork

Очередные няшки-какашки!

-2
Wolfenstein

аттракцион щедрости

-3