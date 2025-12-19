Riot Games готовит крупнейшее обновление League of Legends - игру ждёт почти полный визуальный перезапуск

Riot Games работает над масштабной переработкой League of Legends, сообщает Bloomberg. По данным издания, проект носит рабочее название League Next и представляет собой не отдельную игру, а глобальное обновление уже существующего клиента — фактически ремейк без перезапуска с нуля.

Источники утверждают, что Riot планирует полностью обновить визуальную составляющую MOBA: изменения затронут внешний вид чемпионов, интерфейс, карты и арены. Параллельно команда перерабатывает техническую основу игры, чтобы упростить и ускорить выпуск будущих обновлений. При этом пока неясно, повлияет ли League Next на базовую механику и геймплей.

Ожидается, что обновление выйдет в 2027 году и станет самым крупным апдейтом в истории League of Legends, которая существует с 2009 года. Внутри Riot также проходит реорганизация, однако детали её влияния на разработку пока не раскрываются.

Несмотря на возраст, League of Legends остаётся одной из самых популярных игр в мире: ежемесячная аудитория превышает 100 миллионов игроков, а финал чемпионата мира 2025 года собрал 6,7 млн зрителей онлайн. На фоне такой популярности League Next может стать ключевым шагом в продлении жизни игры ещё на много лет вперёд.