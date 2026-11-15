Riot Games готовит крупнейшее обновление в истории League of Legends - New Dawn выйдет в 2027 году

Во время финала чемпионата мира по League of Legends 2026 года Riot Games представила New Dawn — крупнейшее обновление игры, которое должно выйти в 2027 году. Оно затронет практически все основные элементы MOBA: клиент, карту Ущелье призывателей, визуальное оформление и игровые механики. Разработчики называют проект началом новой эпохи для League of Legends, а полноценную презентацию изменений обещают провести в январе 2027 года.

Первый трейлер New Dawn уже показал некоторые нововведения. В частности, Riot переработает экран выбора чемпионов, который теперь напоминает интерфейс мобильной League of Legends: Wild Rift. Кроме того, в ролике можно заметить обновленную систему рун, которая, судя по представленным кадрам, будет оказывать более заметное влияние на игровой процесс.

Изменения затронут и само Ущелье призывателей. Разработчики обновят внешний вид миньонов, драконов и Барона Нашора, а также визуальные эффекты способностей многих чемпионов. Однако наиболее серьезные нововведения могут касаться геометрии карты: трейлер намекает на масштабную переработку рельефа, которая повлияет на тактику матчей и заставит игроков пересмотреть привычные стратегии. Причем изменения затронут не только лесников.

С момента выхода в 2009 году League of Legends уже пережила несколько крупных преобразований. В 2014 году Riot полностью обновила Ущелье призывателей, позднее переработала игровой клиент, систему рун и элементы ландшафта. Тем не менее New Dawn обещает стать одним из самых масштабных изменений за всю историю проекта. Пока разработчики не раскрывают подробности всех нововведений, поэтому оценить полный объем обновления можно будет только после следующей презентации.

Примечательно, что анонс New Dawn последовал после эксперимента с League Classic — режимом, позволявшим вернуться к более ранним версиям карты и чемпионов. Riot уже объявила, что текущая версия режима завершит работу в январе 2027 года, хотя в будущем он может вернуться в измененном формате. Теперь компания делает ставку не на ностальгию, а на дальнейшее развитие игры. Удастся ли New Dawn сохранить интерес многолетней аудитории и привлечь новых игроков, станет понятно после выхода обновления.