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League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.4 1 032 оценки

Riot Games назвала дату выхода League of Legends Classic

IKarasik IKarasik

Riot Games официально объявила, что League of Legends Classic станет доступна 29 июля 2026 года. Классическая версия MOBA позволит игрокам вернуться к раннему этапу развития игры с оригинальными чемпионами, предметами и игровыми механиками.

Разработчики обещают воссоздать атмосферу первых лет League of Legends: игроков ждет классическая карта Summoner's Rift, старая система рун и талантов, экран выбора чемпионов и другие элементы, знакомые ветеранам игры.

В League of Legends Classic также вернутся культовые сборки и механики прошлых лет, включая AP Yi, предмет Deathfire Grasp и оглушающего Sion, которые давно исчезли из основной версии игры.

При этом Riot не планирует ограничиваться простой ностальгией. После запуска сообщество сможет участвовать в голосованиях и влиять на дальнейшее развитие классической версии, определяя, какие изменения будут появляться в будущем.

Запуск League of Legends Classic состоится 29 июля в 18:00 по московскому времени. Для доступа потребуется обычный клиент Riot Games и учетная запись League of Legends.

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