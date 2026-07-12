Riot Games назвала дату выхода League of Legends Classic

Riot Games официально объявила, что League of Legends Classic станет доступна 29 июля 2026 года. Классическая версия MOBA позволит игрокам вернуться к раннему этапу развития игры с оригинальными чемпионами, предметами и игровыми механиками.

Разработчики обещают воссоздать атмосферу первых лет League of Legends: игроков ждет классическая карта Summoner's Rift, старая система рун и талантов, экран выбора чемпионов и другие элементы, знакомые ветеранам игры.

В League of Legends Classic также вернутся культовые сборки и механики прошлых лет, включая AP Yi, предмет Deathfire Grasp и оглушающего Sion, которые давно исчезли из основной версии игры.

При этом Riot не планирует ограничиваться простой ностальгией. После запуска сообщество сможет участвовать в голосованиях и влиять на дальнейшее развитие классической версии, определяя, какие изменения будут появляться в будущем.

Запуск League of Legends Classic состоится 29 июля в 18:00 по московскому времени. Для доступа потребуется обычный клиент Riot Games и учетная запись League of Legends.