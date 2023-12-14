Riot Games не планирует добавлять League of Legends в Steam

Ждать League of Legends в Steam не стоит - в этом игроков заверил представитель Riot в ходе общения на Reddit.
По его словам, в магазине Гейба Ньюэлла уже присутствуют другие игры компании, которые нацелены на немного другую аудиторию, чем игроки в LoL. Что же касается основной своей игры, то Riot не видит смысла в том, чтобы распространять ее через Steam.
А может быть просто никто не хочет, чтобы Dota 2 и LoL можно было сравнивать по единой статистике Steam.
Насчет "никто не хочет сравнения статистика", по крайней мере риоты точно не будут против. Там онлайн х10 от доты.
Ну и что на счет конкретно лиги легенд, точно нет смысла ее добавлять в стим.
Это не ноу нейм игра из дерьма, что бы обезличивать её стимом.
Туда можно условный овервотч добавить что бы тот не сдох, через стим ботов легче нагнать.
возможность получить реальные и не зацензуренные модераторами оценки своих шедевров, отпугивает многих. вон близы уже пришли в стим и много о себе и своих играх узнали нового.
лоловцы видать не особо горят желанием повторять их судьбу.
Ну это было бы бредом