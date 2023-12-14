Riot Games не планирует добавлять League of Legends в Steam

Ждать League of Legends в Steam не стоит - в этом игроков заверил представитель Riot в ходе общения на Reddit.

По его словам, в магазине Гейба Ньюэлла уже присутствуют другие игры компании, которые нацелены на немного другую аудиторию, чем игроки в LoL. Что же касается основной своей игры, то Riot не видит смысла в том, чтобы распространять ее через Steam.

А может быть просто никто не хочет, чтобы Dota 2 и LoL можно было сравнивать по единой статистике Steam.