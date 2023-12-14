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League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.6 927 оценок

Riot Games не планирует добавлять League of Legends в Steam

Solstice
Новости

Ждать League of Legends в Steam не стоит - в этом игроков заверил представитель Riot в ходе общения на Reddit.

По его словам, в магазине Гейба Ньюэлла уже присутствуют другие игры компании, которые нацелены на немного другую аудиторию, чем игроки в LoL. Что же касается основной своей игры, то Riot не видит смысла в том, чтобы распространять ее через Steam.

А может быть просто никто не хочет, чтобы Dota 2 и LoL можно было сравнивать по единой статистике Steam.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Насчет "никто не хочет сравнения статистика", по крайней мере риоты точно не будут против. Там онлайн х10 от доты.
Ну и что на счет конкретно лиги легенд, точно нет смысла ее добавлять в стим.
Это не ноу нейм игра из дерьма, что бы обезличивать её стимом.
Туда можно условный овервотч добавить что бы тот не сдох, через стим ботов легче нагнать.

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Выдрочка
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muxamor2011

возможность получить реальные и не зацензуренные модераторами оценки своих шедевров, отпугивает многих. вон близы уже пришли в стим и много о себе и своих играх узнали нового.
лоловцы видать не особо горят желанием повторять их судьбу.

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Дворф

Ну это было бы бредом

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