Riot Games объявляет войну смурфам в League of Legends

Разработчики популярной MOBA-игры League of Legends объявили о введении новых мер против так называемого «смурфинга» — практики, когда опытные игроки создают новые аккаунты для игры с новичками. Этот шаг направлен на обеспечение более справедливого игрового опыта для всех участников.

Мэтт Люнг-Харрисон, ведущий геймдизайнер Riot Games, раскрыл детали нового подхода. Начиная с патча 14.15, игрокам потребуется провести 10 неранговых матчей в режиме Summoner's Rift (Ущелье призывателей), прежде чем получить доступ к ранговым играм. Это изменение призвано решить сразу несколько проблем.

Во-первых, оно затронет новичков, которые ранее использовали режим ARAM (All Random All Mid) или игры с ботами для повышения уровня. Такой подход не давал системе достаточно информации для точной оценки их навыков. Теперь же, играя в основном режиме, новые пользователи смогут лучше продемонстрировать свои способности.

Во-вторых, эта мера нацелена на выявление альтернативных аккаунтов опытных игроков. Люнг-Харрисон подчеркнул:

Мы хотели бы сразу поместить их на соответствующий уровень мастерства, а не ошибочно помещать слишком низко, где они смогут доминировать над другими игроками.

Кроме того, Riot Games продолжит бороться с аккаунтами, которые используются для прокачки и последующей продажи. Разработчики также обещают пристально следить за попытками намеренно исказить свой уровень мастерства во время калибровочных игр.