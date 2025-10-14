Riot Games опубликовали памятный клип к чемпионату мира по League of Legends - World Championship 2025

Саундтрек подчеркивает тему жертвенности, борьбы и стремления оставить наследие, отражая дух событий турнира. Особое место отведено памяти Мачею “Shushei” Ратушняк — первому чемпиону 2011 года, который скончался от рака 28 апреля 2025-го. Ролик был опубликован на YouTube.

Клип показывает пути игроков с разных регионов, направляющихся к небесной версии Кубка призывателя — символу турнира. В видео пересекаются знаковые моменты из истории мировых чемпионатов, включая легендарные игры и эмоции прошедших лет. Трек записала китайская исполнительница Глория Тан Цзе-Винг, более известная под псевдонимом G.E.M.

World Championship 2025 пройдет с 14 октября по 9 ноября в офлайн-формате на территории Китая. Организатором турнира выступают Riot Games. Команды будут бороться за титул чемпиона и часть от общего призового фонда, который составляет $5 000 000.