Riot Games представила атмосферный ролик, посвящённый ключевым событиям 2025 года во вселенной League of Legends

Riot Games представила свежий синематик, посвящённый ключевым событиям 2025 года во вселенной League of Legends. Впечатляющий ролик напоминает, что история легендарной MOBA продолжает развиваться, а игрокам стоит ждать немало сюрпризов.

Главное новшество — возвращение зимней тематической карты в патче 25.23, впервые с 2018 года. Игровые поля вновь украсят гирлянды, снежные шары, снеговики и подарки, создавая атмосферу праздника и ностальгии. Обновление выйдет 19 ноября 2025 года.

Кроме того, Riot напомнила о творческих успехах студии — в сентябре мультсериал «Аркейн», основанный на вселенной League of Legends, получил очередную престижную награду. Теперь фанаты с нетерпением ждут новых проектов, которые Riot Games намерена производить полностью своими силами.