Riot Games случайно показала переработанного Джакса для LoL

Компания Riot Games случайно показала визуально-обновленного чемпиона Джакса в трейлере режима «Арена» для League of Legends. Об этом сообщил инсайдер и блогер Big Bad Bear.

В геймплейном трейлере «Арены» можно заметить измененный вид персонажа. Big Bad Bear собрал все моменты с Джаксом в базовом скине в один видеоролик.

Впервые о визуальной переработке Джакса компания Riot Games сообщила в апреле 2023 года. Разработчики добавили, что чемпион получит новую модель, озвучку и анимацию. Релиз обновленного Джакса запланирован на конец 2023 года.