Riot Games запретила приложениям компаньонам отслеживать таймеры вражеских ультимейтов в League of Legends

Riot Games внесла изменения в свою политику, запретив использование сторонних приложений для отслеживания таймеров ультимативных способностей врагов. Новые правила вступят в силу 13 марта 2025 года в 08:00 CET. Сторонние приложения в League of Legends помогают игрокам анализировать свою игру и улучшать навыки. Популярные приложения предоставляют информацию о сборках предметов, вероятных передвижениях соперников, таймерах лесных лагерей и других аспектах матча

С этого момента все сторонние программы должны удалить данную функцию, иначе их API-ключи будут деактивированы. Запрет распространяется как на автоматическое, так и на ручное отслеживание ультимейтов противников.

Нововведение направлено на поддержание честной игры и устранение механик, которые позволяют получать преимущество без необходимости запоминать информацию вручную. Под запрет попали как автоматические, так и ручные таймеры ультимейтов.

Пока неизвестно, останется ли это единственным ограничением. Возможно, в будущем Riot запретит и другие функции, такие как таймеры лагерей на карте или сбор дополнительной информации о противниках, если это будет считаться нарушением игрового баланса.