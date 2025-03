"Riot готовит еще один шедевр": уже в этом году стартуют съемки сериала по мотивам League of Legends с живыми актерами

Riot Games продолжают расширять вселенную League of Legends, подтверждая планы на первый сериал с живыми актерами. Производство начнется уже в этом году, а ключевые сцены могут быть сняты во Вьетнаме. Это страна идеально подходит для воплощения пиратского региона игры — Билджвотер, где обитают такие герои как Гангпланк, Грейвз, Иллаой, Мисс Фортуна и многие другие.

За последние годы Riot Games активно развивали франшизу League of Legends за пределами самой игры. Наибольший успех принес анимационный сериал "Аркейн", который уже получил два сезона и стал одним из самых высокооцененных адаптаций видеоигр. Однако этот проект сосредоточился лишь на одном городе и его персонажах. Теперь студия намерена пойти еще дальше, представив первый сериал во вселенной LoL в формате live-action.

Недавно стало известно, что представители Riot Games провели встречу с Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама, а также с киносъемочной группой. Обсуждались планы по производству девятисерийного сериала, который станет новым этапом в расширении франшизы. Если переговоры пройдут успешно, съемки начнутся уже в конце года.

Основной локацией может стать архипелаг Катба, расположенный на юго-восточном побережье Вьетнама. Это живописное место с чистыми водами и скалистыми островами идеально подходит для экранизации таких знаковых мест вселенной League of Legends, как Билджвотер или Теневые острова. Какая именно история будет рассказана, пока неизвестно, но выбор сеттинга может намекать на пиратскую тематику и персонажей вроде Мисс Фортуны.

Проектом занимается опытная команда, включая Роуз Лэм, продюсера сериала The Last of Us, одной из самых успешных адаптаций видеоигр в истории. Это подтверждает, что Riot Games подходят к созданию сериала максимально серьезно. Параллельно с этим проектом студия продолжает работу и над третьим сезоном "Аркейн", действие которого развернется уже в новой локации и с новыми персонажами.

Учитывая, что производство live-action сериала стартует только в 2025 году, премьера состоится не раньше 2026–2027 годов. Однако уже сейчас ясно, что Riot Games намерены и дальше инвестировать в развитие своей вселенной, выходя за пределы привычного игрового формата.