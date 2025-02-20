Riot надеется выпустить MMO по League of Legends "до полёта на Марс"

Проект перезапустили, но студия уверена в успехе благодаря сеттингу вселенной Рунтерры
В Riot Games продолжается разработка MMORPG по вселенной League of Legends. Над игрой трудятся с 2020 года, но в марте 2024-го проект перезапустили, что вызвало волнения среди фанатов. Однако сооснователь Riot Марк Меррилл сохранил оптимизм.
В интервью Game File он отметил, что именно этому проекту уделяет больше всего времени, но точной даты релиза пока назвать не может.
«Надеюсь, это случится до того, как мы полетим на Марс», — пошутил Меррилл.
Несмотря на риск запуска новой MMO в 2025 году, Меррилл уверен, что в жанре всё ещё есть место для больших и качественных игр.
«Многие любители MMO с ностальгией вспоминают прошлое и хотят переоткрыть жанр для себя. Но это нелёгкая задача. Нужна отличная интеллектуальная собственность, сильная команда и убедительный мир, в котором игроки захотят жить», — объяснил он.
По словам Меррилла, у Riot есть всё необходимое. Студия уже много лет развивает мир Рунтерры, и игроки горят желанием в него погрузиться.
У ММОРПГ всё очень сложно с аудиторией, ибо многие не желают менять свою игру в которую они играют несколько лет, на какую то совершенно незнакомую ММО, да и достаточно сложно удивить игроков, ибо многие ММО проекты цепляют как раз таки своим разнообразием которым они обросли за десятки лет существования, да и по окупаемости тоже вопросы имеются, ибо люди не станут уходить из игры в которую они влили крупную сумму денег в другую игру в которой нужно снова влить кучу денег...
Но при этом на рынке ММОРПГ кризис - хороших игр сейчас нет, все что есть старого - безбожно устарело на 10-20 лет, все что есть нового - отвратительного качества. Миллионы людей ждут хорошую ММОРПГ, но никто не может ее выпустить)
Вот надежда на AoC - но там тоже не все так просто, а главное - очень долго) Человек успевает как то перегореть за 10-15 лет разработки))
Ну типа проблема ММОРПГ в чрезмерно длительном сроке разработке. От первых анонсов до релиза проходит 10+ лет и во первых игра сразу устаревает, а во вторых всем кто за ней следил уже давно на нее плевать)
Я человек простой. Вижу новость от Simple Jack и ставлю дизлайк.
хз- я бы предпочел сессионку типа Варфрейм в сеттинге лиги. сам формат ммо устарел- недаром все новинки проваливаются, а лидерство многие годы сохраняет вов- благодаря своим фанатам, для большинства которых других игр не существует.
ну 20-30к держат ммошки из популярных, а вов все еще король, хоть и платный. да сессионки типа варфрейм норм, поэтому и пое 2 так взлетела, по сути это та же сессионка
Делают гачу типа Геншина с коллекционированием, но момент упущен. К тому времени как доделают жанр утратит актуальность. Да и конкурентов много: Геншин, Хонкай, ZZZ, WW и это только те что на слуху, а ведь есть еще, менее популярных и невыстреливших.
Да чет не верю что когда нибудь они выпустят в обозримом будущем. Проходняк типа кучи азиатских недо ММО они делать не будут, а сделать что то на уровне ВОВа... хз насколько это вообще реально. Тем более уровень вова в 2025 - это очень низкий уровень)