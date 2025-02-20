Riot надеется выпустить MMO по League of Legends "до полёта на Марс"

Проект перезапустили, но студия уверена в успехе благодаря сеттингу вселенной Рунтерры

В Riot Games продолжается разработка MMORPG по вселенной League of Legends. Над игрой трудятся с 2020 года, но в марте 2024-го проект перезапустили, что вызвало волнения среди фанатов. Однако сооснователь Riot Марк Меррилл сохранил оптимизм.

В интервью Game File он отметил, что именно этому проекту уделяет больше всего времени, но точной даты релиза пока назвать не может.

«Надеюсь, это случится до того, как мы полетим на Марс», — пошутил Меррилл.

Несмотря на риск запуска новой MMO в 2025 году, Меррилл уверен, что в жанре всё ещё есть место для больших и качественных игр.

«Многие любители MMO с ностальгией вспоминают прошлое и хотят переоткрыть жанр для себя. Но это нелёгкая задача. Нужна отличная интеллектуальная собственность, сильная команда и убедительный мир, в котором игроки захотят жить», — объяснил он.

По словам Меррилла, у Riot есть всё необходимое. Студия уже много лет развивает мир Рунтерры, и игроки горят желанием в него погрузиться.