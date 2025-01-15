Riot обещает исправить проблемы с получением синей эссенции и опыта в League of Legends после негативной реакции игроков

Riot Games признала ошибки недавнего обновления, которое сделало процесс разблокировки новых чемпионов чрезмерно сложным и долгим, пообещав увеличить коэффициенты наград в Blue Essence и опыта. В блоге разработчики отметили: «Мы ошиблись с этим обновлением» и представили исправления, которые появятся в патчах 25.S1.2 и 25.S1.3. Изменения затронули награды за Blue Essence и скорость прокачки, случайно наказав самых активных игроков снижением Essence на 71% за сезон.

Чтобы исправить ситуацию, Riot увеличит Blue Essence награды в бесплатном пропуске, ретроспективно выдаст 4250 BE через одноразовую миссию и увеличит опыт аккаунта на 40%, что ускорит общий прогресс. Чемпионские капсулы также будут улучшены в будущих пропусках. Разработчики объяснили проблемы недооценкой влияния изменений, таких как удаление бонуса за первую победу дня, и пообещали избежать подобных ошибок в будущем. Реакция игроков на исправления в основном положительная, хотя некоторые требуют вернуть бесплатные Hextech-сундуки в новой системе.