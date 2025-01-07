Riot представила эпичный трейлер нового сезона League of Legends с продолжением сюжета "Аркейна"

Компания Riot Games выпустила кинематографичный трейлер к старту первого сезона League of Legends 2025 года, который буквально продолжает события второго сезона популярного анимационного сериала "Аркейн". Сам ролик, к слову, создан французской студией Fortiche, которая отвечала за производство самого сериала.

В ролике показано прибытие Мэл Медарды на берега Ноксуса — родины её матери, военачальницы Амбессы. Во время просмотра можно также увидеть культовых чемпионов игры: Дариуса, Трандла, Катарину и Элизу, чьи появления переплетаются с основным сюжетом. Однако наиболее интригующий момент наступает ближе к концу ролика, где появляются Владимир и Ле Блан — ключевые фигуры загадочного культа "Чёрной розы". Эти персонажи, скрывавшиеся в тени Пилтовера, теперь направляют свой взор на новые цели, что может стать важным намёком на дальнейшее развитие истории во вселенной "Аркейна".

Трейлер создаёт грандиозное настроение перед запуском нового сезона, который стартует 9 января в 23:00 по московскому времени. Фанаты уже строят теории, каким образом события игры пересекутся с сюжетной линией сериала и что подготовили разработчики для дальнейшего расширения вселенной League of Legends. Ясно одно, теперь всё внимание будет сосредоточено на Ноксусе — могущественной империя с грозной репутацией во всленной игры.