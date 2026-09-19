Riot применила санкции к 300 000 аккаунтов League of Legends и Valorant за "манипуляции с рангами"

Компания Riot Games недавно сообщила, что за последние несколько месяцев почти 300 000 учетных записей в League of Legends и VALORANT подверглись санкциям за различные виды манипуляций с рейтингом.

В социальных сетях разработчики отметили, что благодаря расширению возможностей системы Vanguard по выявлению бустинга сотни тысяч пользователей, оплачивавших услуги по искусственному повышению ранга, столкнулись с неотвратимым наказанием.

Согласно определению Riot Games, к манипуляциям с рейтингом относятся бустинг, смурфинг и "хичхайкинг" (получение высокого ранга за счет игры в группе с сильными союзниками); все эти действия компания однозначно классифицирует как читерство.

Система защиты от читеров в играх Riot Games называется Vanguard; о ней наверняка слышал любой геймер. В этом году система претерпела значительные изменения, и Филипп Коскинас, руководитель отдела Riot по борьбе с читерством, счел необходимым подробно разъяснить принципы ее работы в недавней публикации в блоге.

Он уделил особое внимание мерам по борьбе с «бустингом» (искусственным завышением рейтинга):

Система противодействия бустингу в Vanguard - это механизм классификации, который попросту фиксирует случаи, когда значительная часть рейтинговых очков на аккаунте была получена другим игроком с более высоким уровнем мастерства...

Система отслеживает бустеров, играющих на аккаунтах игроков более низкого ранга; «попутчиков», которые объединяются в группы со смурфами и бустерами ради повышения собственного рейтинга; а также самих заказчиков услуги, чей ранг искусственно завышается благодаря помощи более сильного игрока.

В этом году почти 300 000 аккаунтов в League of Legends и VALORANT подверглись санкциям после того, как Vanguard выявила манипуляции с рейтингом. У нарушителей аннулировали искусственно завышенный ранг, а в наиболее серьезных случаях аккаунты блокировали.

Vanguard безоговорочно блокирует смурфов и владельцев купленных аккаунтов. В своем блоге Коскинас подтвердил, что такие блокировки являются бессрочными.

Riot Games сообщили, что около 9% всех активных в рейтинговых играх учетных записей - это дополнительные аккаунты, однако лишь половина из них приходится на долю «смурфов», портящих игру другим. Коскинас обратился к тем, кто манипулирует рейтингом, с простым посланием:

Помните: честная игра - лучшая игра, а вредя своему сообществу, вы вредите лишь самим себе.