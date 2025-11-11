Слух: League of Legends 2 может выйти в 2026 году на новом движке

В сети появилась информация о возможном выходе League of Legends 2 во второй половине 2026 года. Источником этих сведений стал Пак Thanatos Сын Гю, профессиональный игрок из команды Cloud9, который поделился подробностями в китайской социальной сети. Впоследствии его сообщение было удалено, однако пользователи успели сделать скриншоты, которые быстро распространились в интернете.

По словам киберспортсмена, предполагаемый сиквел разрабатывается на новом движке, что позволит избавиться от устаревшего кода и провести масштабную техническую модернизацию. Ожидается, что основной игровой процесс останется узнаваемым, но при этом Riot Games планирует провести полную переработку баланса и внести изменения в способности многих чемпионов. Thanatos отметил, что изменения будут настолько существенными, что даже самому Faker придётся перестраиваться.

Информация о масштабном обновлении или полноценном продолжении League of Legends появляется не впервые. Ранее в сообществе уже обсуждались заявления представителей Riot Games о том, что 2025 год навсегда изменит League of Legends. Текущие слухи предполагают, что речь идет не о кардинальной смене геймплейной формулы, а о технологическом скачке, аналогичном переходу Dota 2 на движок Source 2.

Ключевыми вопросами, которые волнуют игровое сообщество, остаются возможный перенос более 170 существующих чемпионов, а также сохранение накопленных косметических предметов, статистики и рейтингов игроков. Подобные переходы в прошлом вызывали сложности у таких проектов, как Overwatch и Counter-Strike.