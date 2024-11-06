СМИ: бюджет анимационного сериала "Аркейн" составил 250 млн долларов

Анимационный сериал «Аркейн», посвященный вселенной League of Legends, стал самым дорогим мультсериалом в истории, с производственным бюджетом и затратами на маркетинг в размере 250 миллионов долларов. Как сообщает Variety, 80 миллионов ушло на создание первого сезона и 100 миллионов — на второй.

Производство оказалось долгим и трудоемким процессом, а работа над вторым сезоном стартовала еще до завершения сценария, что также повлияло на высокую стоимость проекта.

Интересно, что большую часть бюджета на продвижение первого сезона — 60 миллионов долларов — выделила сама Riot Games, вложив больше средств, чем Netflix, где был показан сериал. Однако для второго сезона средств на маркетинг выделено уже значительно меньше.