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League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.6 962 оценки

СМИ: бюджет анимационного сериала "Аркейн" составил 250 млн долларов

butcher69
Новости

Анимационный сериал «Аркейн», посвященный вселенной League of Legends, стал самым дорогим мультсериалом в истории, с производственным бюджетом и затратами на маркетинг в размере 250 миллионов долларов. Как сообщает Variety, 80 миллионов ушло на создание первого сезона и 100 миллионов — на второй.

Производство оказалось долгим и трудоемким процессом, а работа над вторым сезоном стартовала еще до завершения сценария, что также повлияло на высокую стоимость проекта.

Интересно, что большую часть бюджета на продвижение первого сезона — 60 миллионов долларов — выделила сама Riot Games, вложив больше средств, чем Netflix, где был показан сериал. Однако для второго сезона средств на маркетинг выделено уже значительно меньше.

-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Hevin

Ну так второму сезону всегда реклама - первый сезон. Если выстрелил то и народ соответственно ожидать продолжение будет.

3
Александр Стоун

Я не смотрел, только в Лигу катаю)

0
Пользователь ВКонтакте

// Григорий Гладков

0
dexxxx123

А выглядит так, будто ИИ по запросу бесплатно сделал. Безвкусица полнейшая, энтот Калкейн.

-3