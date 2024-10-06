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League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.6 957 оценок

СМИ: у игроков League of Legends самый большой IQ среди геймеров

Simple Jack

Развлекательный портал WhichBingo опубликовал исследование на тему уровня интеллекта у геймеров.

Игроки на ПК оказались умнее владельцев консолей PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и мобильных устройств. Самый высокий уровень IQ в 120,4 продемонстрировали фанаты многопользовательской игры League of Legends. Counter-Strike 2 оказалась на 4 месте по данному показателю, уступив Baldur's Gate 3 и Black Myth: Wukong. Dota 2 заняла 8 строчку. В списке также оказались игры серии Dark Souls и Overwatch 2.

Кроме этого, в ходе исследования было выявлено, что у женщин интеллект выше, чем у мужчин.

Ранее стало известно, что церемония награждения Golden Joystick Awards вызвала бурю эмоций среди геймеров и фанатов, не оставивших без внимания отсутствие в списке номинантов Black Myth: WuKong.

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-26
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Парень в трусах

Это суммарный

26
Phoenix67

😀👍

3
OneGekToR

Не играешь в League of Legends вот и бесишься. 😀😀😀😀

-4
HellowRainbow

Хорош😄

0
0ncnjqybr
Кроме этого, в ходе исследования было выявлено, что у женщин интеллект выше, чем у мужчин
14
ka27

Надо было им к женщинам ещё детей, чёрных и геев приплести... для полного фулл-хауса

0
Great-heartedElio

Ну и чушь. Только с одним согласен - "Игроки на ПК оказались умнее владельцев консолей"

11
OnlyWatch

На основании чего собирались сведения? Играешь такой катку в ЛоЛ и вдруг IQ тест на экране тебе выпадает? Бредик какой-то кароче

4
OzyWoozy

Кто такие эти ваши WhichBingo? английская контора специализирующаяся на азартных играх, эдакий отстойник где всегда можно найти ссылку на сайт для просёра нажитого, в общем очередные исследователи достойные уважения.

По итогу имеем очередной очень важный пук основанный на выборке в несколько сотен из посетителей сайта помойки, единственное что показывает это новость, так уровень умственных способностей людей занимающихся его копипастой.

4
Генерал Анатолий

Дота 2 была бы на 1 месте, но Ваномас своим IQ баллов на 30 обрушил общий рейтинг

3
Vertoderan

Давайте смеряем iq и сравним у кого больше. Где моя линейка.

3
HellowRainbow

Хочешь намерить 49.5 пунктов?

1
ЕвМи

Хардкорные любители стратегий и тактик скромно вышли из чата.

2
Lyс

Хотелось бы посмотреть на дизайн исследования, чтобы сделать выводы об интеллекте исследователей

1
Макс Макс 007

Даже дотер умнее геншинокала!

1
Wolfenstein

а кто в инди кал играет и фортнайты с пубгами 10 iq

1
SilenceOfSoul

11. Genshin impact ☠️☠️

0
Генерал Анатолий

А ты попробуй запомнить что Синь Янь и Сянь Юнь это два разных персонажа

6
kongydong

Даа iq геншинят явно завысили в половину

0
Алексатор kongydong

ага, но ты уже не знаешь таких цифр к сожалению

0
kongydong Алексатор

Порвался, геншинёнок?

0
Ольга Бузова

Игроки в спиномозговою контру оказываются умные ,хи-хи

0
Jarvis666

За Rocket League обидно ((

0
Аристов--Черный
Игроки на ПК оказались умнее владельцев консолей

Хоть мне и льстит такое заявление, но пожалуй возражу. Подсчёт IQ - довольно давно уже показал свою ненадёжность и слабую связь с умом человека. Начиная от устаревших форм тестирования и заканчивая невысокой актуальностью(IQ может измениться через неделю или даже день, например если простудиться) - тест IQ не воспринимается серьёзно среди действительно умных людей. Подобные тесты существуют лишь чтобы тешить самолюбие сообразительных людей и родителей, одержимых воспитанием "гениев".

0
Шмоня Натанзон

Любители стратегий от Парадоксов нервно сосу, ой. курят в сторонке)

0
canteexnik

Это типа Британские учёные?

0
UnRus

IQ в принципе субъективная штука толком ничего не показывающая

-1
MunchkiN 616

в целом в среднем по популяции низкий ику значит что человек хуже обучается и довольно глупый и дорогой неэффективный в обучении стало быть.
с другой стороны если ику можно прокачать чтоб лучше выполнять этот бенчмарк и таким образом обойти его так индивидуальные особенности человека сохранятся по типу накачки пресса и выносливости ценность его резко сокращается.

0
DanteAwake MunchkiN 616

Iq нельзя прокачать

0
MunchkiN 616 DanteAwake

думаю можно потому что это решение не особо сложных задач за короткое время.
типа разгадывания кроссвордов. если лет 5 их разгадывать на скорость можно накачать вои нейроны и они будут это эффективно делать. тем более видел всякие книги с тренингами как прокачать ику

0
5uperNova

Я так понимаю расчёт женского интеллекта велся по примерами Карины?

-1