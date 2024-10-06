СМИ: у игроков League of Legends самый большой IQ среди геймеров

Развлекательный портал WhichBingo опубликовал исследование на тему уровня интеллекта у геймеров.
Игроки на ПК оказались умнее владельцев консолей PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и мобильных устройств. Самый высокий уровень IQ в 120,4 продемонстрировали фанаты многопользовательской игры League of Legends. Counter-Strike 2 оказалась на 4 месте по данному показателю, уступив Baldur's Gate 3 и Black Myth: Wukong. Dota 2 заняла 8 строчку. В списке также оказались игры серии Dark Souls и Overwatch 2.
Кроме этого, в ходе исследования было выявлено, что у женщин интеллект выше, чем у мужчин.
Ранее стало известно, что церемония награждения Golden Joystick Awards вызвала бурю эмоций среди геймеров и фанатов, не оставивших без внимания отсутствие в списке номинантов Black Myth: WuKong.
Это суммарный
😀👍
Не играешь в League of Legends вот и бесишься. 😀😀😀😀
Хорош😄
Надо было им к женщинам ещё детей, чёрных и геев приплести... для полного фулл-хауса
Ну и чушь. Только с одним согласен - "Игроки на ПК оказались умнее владельцев консолей"
На основании чего собирались сведения? Играешь такой катку в ЛоЛ и вдруг IQ тест на экране тебе выпадает? Бредик какой-то кароче
Кто такие эти ваши WhichBingo? английская контора специализирующаяся на азартных играх, эдакий отстойник где всегда можно найти ссылку на сайт для просёра нажитого, в общем очередные исследователи достойные уважения.
По итогу имеем очередной очень важный пук основанный на выборке в несколько сотен из посетителей сайта помойки, единственное что показывает это новость, так уровень умственных способностей людей занимающихся его копипастой.
Дота 2 была бы на 1 месте, но Ваномас своим IQ баллов на 30 обрушил общий рейтинг
Давайте смеряем iq и сравним у кого больше. Где моя линейка.
Хочешь намерить 49.5 пунктов?
Хардкорные любители стратегий и тактик скромно вышли из чата.
Хотелось бы посмотреть на дизайн исследования, чтобы сделать выводы об интеллекте исследователей
Даже дотер умнее геншинокала!
а кто в инди кал играет и фортнайты с пубгами 10 iq
11. Genshin impact ☠️☠️
А ты попробуй запомнить что Синь Янь и Сянь Юнь это два разных персонажа
Даа iq геншинят явно завысили в половину
ага, но ты уже не знаешь таких цифр к сожалению
Порвался, геншинёнок?
Игроки в спиномозговою контру оказываются умные ,хи-хи
За Rocket League обидно ((
Хоть мне и льстит такое заявление, но пожалуй возражу. Подсчёт IQ - довольно давно уже показал свою ненадёжность и слабую связь с умом человека. Начиная от устаревших форм тестирования и заканчивая невысокой актуальностью(IQ может измениться через неделю или даже день, например если простудиться) - тест IQ не воспринимается серьёзно среди действительно умных людей. Подобные тесты существуют лишь чтобы тешить самолюбие сообразительных людей и родителей, одержимых воспитанием "гениев".
Любители стратегий от Парадоксов нервно сосу, ой. курят в сторонке)
Это типа Британские учёные?
IQ в принципе субъективная штука толком ничего не показывающая
в целом в среднем по популяции низкий ику значит что человек хуже обучается и довольно глупый и дорогой неэффективный в обучении стало быть.
с другой стороны если ику можно прокачать чтоб лучше выполнять этот бенчмарк и таким образом обойти его так индивидуальные особенности человека сохранятся по типу накачки пресса и выносливости ценность его резко сокращается.
Iq нельзя прокачать
думаю можно потому что это решение не особо сложных задач за короткое время.
типа разгадывания кроссвордов. если лет 5 их разгадывать на скорость можно накачать вои нейроны и они будут это эффективно делать. тем более видел всякие книги с тренингами как прокачать ику
Я так понимаю расчёт женского интеллекта велся по примерами Карины?