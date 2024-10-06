СМИ: у игроков League of Legends самый большой IQ среди геймеров

Развлекательный портал WhichBingo опубликовал исследование на тему уровня интеллекта у геймеров.

Игроки на ПК оказались умнее владельцев консолей PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и мобильных устройств. Самый высокий уровень IQ в 120,4 продемонстрировали фанаты многопользовательской игры League of Legends. Counter-Strike 2 оказалась на 4 месте по данному показателю, уступив Baldur's Gate 3 и Black Myth: Wukong. Dota 2 заняла 8 строчку. В списке также оказались игры серии Dark Souls и Overwatch 2.

Кроме этого, в ходе исследования было выявлено, что у женщин интеллект выше, чем у мужчин.

Ранее стало известно, что церемония награждения Golden Joystick Awards вызвала бурю эмоций среди геймеров и фанатов, не оставивших без внимания отсутствие в списке номинантов Black Myth: WuKong.