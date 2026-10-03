Соучредитель Riot: у MMO по League of Legends масса причин не существовать, но студия всё равно её делает

Соучредитель Riot Games Марк Меррилл признал, что у MMO по League of Legends есть немало серьёзных аргументов против создания. Об этом он рассказал в новом выпуске подкаста Lemonade Stand.

Меррилла спросили, почему он верит в успех игры, которая выйдет в сложное время. Он заявил, что преданные фанаты MMO в основном старше, у них меньше свободного времени, а такие гиганты, как World of Warcraft, уже занимают их внимание.

«Я не спорю с частью ваших опасений. Есть масса разумных причин не делать того, что мы делаем», — ответил он.

При этом Меррилл добавил, что MMO — это «безумие» с точки зрения масштаба, ожиданий и сложности, а также аргументов о нишевости жанра. Но, по его словам, существует много решений о том, как подойти к такой игре.

MMO — это безумие. Масштаб, ожидания, сложность… аргументы о том, что это ниша, и всё такое. Но есть много решений относительно того, как к этому подойти», — продолжил он.

Главным плюсом Riot он считает преданную аудиторию, сложившуюся вокруг вселенной League.

Мы строим мир Рунотерры уже 20 лет, вкладывая в него душу, и огромное количество игроков по всему миру глубоко привязались к этим персонажам, этому миру и нашим фракциям», — заявил Меррилл.