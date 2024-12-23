Создатели "Аркейн" мечтали увидеть крутых персонажей из сериала в League of Legends

Автор сценария популярного анимационного сериала «Аркейн», Аманда Овертон, в недавнем интервью призналась, что команда всегда надеялась перенести оригинальных персонажей шоу в League of Legends, на основе которой и был создан сериал.

В качестве примера Овертон упомянула Мел Медарду, одного из самых важных для сюжета персонажей «Аркейн».

Мы в сценарной комнате думали: ‘Мы создаём что-то уникальное и крутое – надеемся, что её добавят в игру. Это всегда было нашей мечтой, чтобы персонажи переходили из сериала в игру и наоборот.

– отметила она.

Хотя пока ни один оригинальный герой из сериала не появился в League of Legends, многие фанаты уверены, что это лишь вопрос времени. Совсем недавно в игре появилась Амбесса, мать Мел, что подогрело слухи о возможном дебюте самой Мел. Если верить утечкам, она может стать первым новым чемпионом в 2025 году, хотя Riot Games пока ничего официально не подтверждала.

"Мы всегда знали, что Мел будет магом и у неё будет арка с особыми способностями," – рассказала Овертон. По её словам, идея «зеркальной силы», позволяющей отражать и побеждать любого противника, была ключевой для персонажа. "Это безумно интересно, и почему бы не дать такие способности игрокам в MOBA, где можно совершенно по-разному их применить".