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League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.5 985 оценок

Создатели "Аркейна" хотят вернуться к миру League of Legends, но им нужен перерыв

butcher69 butcher69

Авторы хита Netflix «Аркейн» заявили, что готовы вновь погрузиться во вселенную League of Legends, но сначала им нужна пауза. В интервью Screen Rant продюсер Кристиан Линке, режиссёр Бартелеми Монури и со-продюсер Аманда Овертон рассказали, как создавался сериал и чего ждать дальше.

Главной задачей было сделать шоу понятным для тех, кто никогда не играл в LoL. В центре истории — не просто сражения чемпионов, а драма сестёр Вай и Джинкс. Такой подход сделал «Аркейн» универсальным и эмоционально сильным.

Авторы вдохновлялись не столько лором, сколько геймплеем: герои в сериале должны были ощущаться так же, как в игре. Сложнее всего было убедить индустрию в серьёзности проекта — до тех пор, пока не появилась пилотная серия.

Второй сезон завершает арку Вай и Джинкс, но, по словам Линке, Riot возьмёт паузу, чтобы переосмыслить направление.

8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
JackBV

Второй сезон был дикий зашквар. Отборная пюрешка без котлетки.

13
RoboB

Да и пюрешка была не такая уж и отборная.

3
Сергей Оленичев

Я тоже не понял 2й сезон, а как только начинаешь что то понимать сразу происходит какая то хрень и теперь вообще нечего не понятно.

1
Игорь Болонев

ляааа толи перевод забугорной статьи корявый толи это ;%::%; мозга. так и непонятно готовы они взяться за работу или всё еще отдохнуть хотят? понятия то взаимоисключающе.

3
QuietisticNavarre

нужен перерыв пока трамп не уйдёт и снова можно будет лг6тбиocкoтoм всё заполонить, ясно

1
Aaro Niro

Первый сезон у них получился отличный но вот со 2м они конечно там намудрили. Такое ощущение что они пытались несколько сезонов в один впихнуть.