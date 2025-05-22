Создатели "Аркейна" хотят вернуться к миру League of Legends, но им нужен перерыв

Авторы хита Netflix «Аркейн» заявили, что готовы вновь погрузиться во вселенную League of Legends, но сначала им нужна пауза. В интервью Screen Rant продюсер Кристиан Линке, режиссёр Бартелеми Монури и со-продюсер Аманда Овертон рассказали, как создавался сериал и чего ждать дальше.
Главной задачей было сделать шоу понятным для тех, кто никогда не играл в LoL. В центре истории — не просто сражения чемпионов, а драма сестёр Вай и Джинкс. Такой подход сделал «Аркейн» универсальным и эмоционально сильным.
Авторы вдохновлялись не столько лором, сколько геймплеем: герои в сериале должны были ощущаться так же, как в игре. Сложнее всего было убедить индустрию в серьёзности проекта — до тех пор, пока не появилась пилотная серия.
Второй сезон завершает арку Вай и Джинкс, но, по словам Линке, Riot возьмёт паузу, чтобы переосмыслить направление.
Второй сезон был дикий зашквар. Отборная пюрешка без котлетки.
Да и пюрешка была не такая уж и отборная.
Я тоже не понял 2й сезон, а как только начинаешь что то понимать сразу происходит какая то хрень и теперь вообще нечего не понятно.
ляааа толи перевод забугорной статьи корявый толи это ;%::%; мозга. так и непонятно готовы они взяться за работу или всё еще отдохнуть хотят? понятия то взаимоисключающе.
нужен перерыв пока трамп не уйдёт и снова можно будет лг6тбиocкoтoм всё заполонить, ясно
Первый сезон у них получился отличный но вот со 2м они конечно там намудрили. Такое ощущение что они пытались несколько сезонов в один впихнуть.