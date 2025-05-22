Создатели "Аркейна" хотят вернуться к миру League of Legends, но им нужен перерыв

Авторы хита Netflix «Аркейн» заявили, что готовы вновь погрузиться во вселенную League of Legends, но сначала им нужна пауза. В интервью Screen Rant продюсер Кристиан Линке, режиссёр Бартелеми Монури и со-продюсер Аманда Овертон рассказали, как создавался сериал и чего ждать дальше.

Главной задачей было сделать шоу понятным для тех, кто никогда не играл в LoL. В центре истории — не просто сражения чемпионов, а драма сестёр Вай и Джинкс. Такой подход сделал «Аркейн» универсальным и эмоционально сильным.

Авторы вдохновлялись не столько лором, сколько геймплеем: герои в сериале должны были ощущаться так же, как в игре. Сложнее всего было убедить индустрию в серьёзности проекта — до тех пор, пока не появилась пилотная серия.

Второй сезон завершает арку Вай и Джинкс, но, по словам Линке, Riot возьмёт паузу, чтобы переосмыслить направление.