Ученые назвали новый вид краба в честь одного из бойцов в League of Legends

Китайские биологи открыли новый вид крабов и назвали его в честь одного из персонажей MOBA-игры League of Legends. Животное получило официальное наименование Gothus teemo — по имени скаута Тимо. Причина в характерном виде ракообразного: по аналогии с прототипом, крабы обладают бело-коричневой окраской и «шубкой» из щетинок.

Ученые периодически называют свежеоткрытые виды животных или насекомых необычными именами, позаимствованными из литературы, фильмов, игр, комиксов и так далее. Например, в мире существуют осы Nanocthulhu lovecrafti (в честь Ктулху и его создателя Говарда Лавкрафта), танаидацеи Pseudotanais geralti (по имени Геральта из франшизы «Ведьмак»), улитки Rapturella ryani (по английскому названию города «Восторг» из BioShock).

Особенно много наименований биологических организмов вдохновлено франшизой «Гарри Поттер» и произведениями создателя «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина. С полным списком экзотических названий можно ознакомиться на одной из страниц «Википедии».