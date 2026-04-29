Учёные заявили: League of Legends улучшает внимание и скорость мышления - результаты эксперимента

Китайские исследователи из University of Electronic Science and Technology of China пришли к выводу, что регулярная игра в League of Legends может положительно влиять на когнитивные способности. Результаты работы опубликованы в научном журнале Brain Sciences.
В эксперименте приняли участие 68 человек, которые в течение 30 недель играли примерно по одному часу в день. Измерения проводились ежемесячно, что позволило отследить динамику изменений когнитивных функций на протяжении всего исследования.
Согласно полученным данным, наиболее заметные улучшения зафиксированы в области внимания, скорости обработки информации и принятия решений. Участники стали лучше справляться с задачами, требующими быстрой реакции и одновременного отслеживания нескольких объектов.
Примечательно, что эффект оказался устойчивым: даже спустя около 10 недель после завершения эксперимента часть положительных изменений сохранялась. Это указывает на потенциальное долгосрочное влияние игрового процесса на работу мозга.
Вместе с тем авторы подчёркивают, что речь идёт не о «повышении интеллекта» в целом, а об улучшении отдельных когнитивных навыков. Кроме того, результаты получены в рамках ограниченной выборки и требуют дальнейшего изучения.
Тем не менее исследование добавляет аргументов в пользу того, что современные видеоигры, включая League of Legends, могут не только развлекать, но и оказывать заметное влияние на когнитивные процессы человека.
В "Лиге Легенд" 1 час в день - это даже не разогрев. В моей "деревянной лиге" и по час тридцать одну партию играть можно.
Пахнет подтасовкой и желтухой.
Ну или всё дело в сиськах!
Не ну рас учёные сказали... Я надеюсь это не те самые учёные, что в "дерьме моченные".
Британские ученые переехали в Китай?
- сказала группа "ученых", стыдливо краснея и садясь в грузовик со знаком $ на борту? )))
Забыли добавить что дота и кс приводит к отуплению и аутизму