League of Legends 27.10.2009
Учёные заявили: League of Legends улучшает внимание и скорость мышления - результаты эксперимента

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Китайские исследователи из University of Electronic Science and Technology of China пришли к выводу, что регулярная игра в League of Legends может положительно влиять на когнитивные способности. Результаты работы опубликованы в научном журнале Brain Sciences.

В эксперименте приняли участие 68 человек, которые в течение 30 недель играли примерно по одному часу в день. Измерения проводились ежемесячно, что позволило отследить динамику изменений когнитивных функций на протяжении всего исследования.

Согласно полученным данным, наиболее заметные улучшения зафиксированы в области внимания, скорости обработки информации и принятия решений. Участники стали лучше справляться с задачами, требующими быстрой реакции и одновременного отслеживания нескольких объектов.

Примечательно, что эффект оказался устойчивым: даже спустя около 10 недель после завершения эксперимента часть положительных изменений сохранялась. Это указывает на потенциальное долгосрочное влияние игрового процесса на работу мозга.

Вместе с тем авторы подчёркивают, что речь идёт не о «повышении интеллекта» в целом, а об улучшении отдельных когнитивных навыков. Кроме того, результаты получены в рамках ограниченной выборки и требуют дальнейшего изучения.

Тем не менее исследование добавляет аргументов в пользу того, что современные видеоигры, включая League of Legends, могут не только развлекать, но и оказывать заметное влияние на когнитивные процессы человека.

В "Лиге Легенд" 1 час в день - это даже не разогрев. В моей "деревянной лиге" и по час тридцать одну партию играть можно.

Пахнет подтасовкой и желтухой.

Ну или всё дело в сиськах!

Red Salamandra

Не ну рас учёные сказали... Я надеюсь это не те самые учёные, что в "дерьме моченные".

UnbearableSavage

Британские ученые переехали в Китай?

RMP
"...улучшает внимание и скорость мышления"

- сказала группа "ученых", стыдливо краснея и садясь в грузовик со знаком $ на борту? )))

SaintsEagle

Забыли добавить что дота и кс приводит к отуплению и аутизму