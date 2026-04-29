Учёные заявили: League of Legends улучшает внимание и скорость мышления - результаты эксперимента

Китайские исследователи из University of Electronic Science and Technology of China пришли к выводу, что регулярная игра в League of Legends может положительно влиять на когнитивные способности. Результаты работы опубликованы в научном журнале Brain Sciences.

В эксперименте приняли участие 68 человек, которые в течение 30 недель играли примерно по одному часу в день. Измерения проводились ежемесячно, что позволило отследить динамику изменений когнитивных функций на протяжении всего исследования.

Согласно полученным данным, наиболее заметные улучшения зафиксированы в области внимания, скорости обработки информации и принятия решений. Участники стали лучше справляться с задачами, требующими быстрой реакции и одновременного отслеживания нескольких объектов.

Примечательно, что эффект оказался устойчивым: даже спустя около 10 недель после завершения эксперимента часть положительных изменений сохранялась. Это указывает на потенциальное долгосрочное влияние игрового процесса на работу мозга.

Вместе с тем авторы подчёркивают, что речь идёт не о «повышении интеллекта» в целом, а об улучшении отдельных когнитивных навыков. Кроме того, результаты получены в рамках ограниченной выборки и требуют дальнейшего изучения.

Тем не менее исследование добавляет аргументов в пользу того, что современные видеоигры, включая League of Legends, могут не только развлекать, но и оказывать заметное влияние на когнитивные процессы человека.