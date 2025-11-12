В League of Legends могут добавить тайм-ауты с участием тренеров

Авторитетное издание Sheep Esports со ссылкой на инсайдеров сообщило о планах Riot Games ввести тайм-ауты в официальные матчи по League of Legends. Это позволит тренерам напрямую взаимодействовать с командами во время игр.

По данным источников, разработчики рассматривают формат с тремя тайм-аутами продолжительностью 45 секунд каждый. В течение этих пауз тренеры смогут подключаться к голосовому чату команды для тактических корректировок. Отмечается, что это решение ещё не окончательное и может быть изменено по результатам обсуждений с профессиональными клубами.

Если нововведение будет принято, оно вступит в силу с начала следующего сезона. В текущем регламенте тренерам запрещено общение с игроками во время матча — их роль ограничивается участием в драфте пиков и банов, а также подготовкой команд в перерывах между картами.