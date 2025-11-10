В League of Legends представлен новый герой с геймплейным трейлером - Заахен

Компания Riot Games анонсировала нового чемпиона для League of Legends — Заахена, Неразбиваемого, даракина, захватившего тело Ксин Жао, чтобы помочь тому справиться с демоном Атаханом.
Герой станет доступен на тестовых серверах 10 ноября, а его полноценный релиз запланирован на патч 25.23. Трейлер с обзором умений героя опубликован на YouTube-канале MOBA. Чемпион позиционируется как топлейнер-брузер. Его геймплей строится вокруг постоянного давления и способности выживать в продолжительных схватках.
Способности героя:
- Основной упор на автоатаки с накоплением бонусов;
- Выпад вперед с подкидыванием и притягиванием врагов;
- Рывок с атакой по площади;
- Ультимейт с прыжком в воздух и нанесением урона в большой зоне при приземлении;
- Пассивная способность позволяет воскреснуть после смерти.
League of Legends — MOBA от Riot Games с более чем 170 чемпионами. Каждый чемпион имеет уникальный набор способностей и роль на карте. Даркины — фракция древних существ, созданных кровавой магией и заключенных в оружие.
