League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.5 1 002 оценки

В League of Legends представлен новый герой с геймплейным трейлером - Заахен

Компания Riot Games анонсировала нового чемпиона для League of Legends — Заахена, Неразбиваемого, даракина, захватившего тело Ксин Жао, чтобы помочь тому справиться с демоном Атаханом.

Герой станет доступен на тестовых серверах 10 ноября, а его полноценный релиз запланирован на патч 25.23. Трейлер с обзором умений героя опубликован на YouTube-канале MOBA. Чемпион позиционируется как топлейнер-брузер. Его геймплей строится вокруг постоянного давления и способности выживать в продолжительных схватках.

Способности героя:

  • Основной упор на автоатаки с накоплением бонусов;
  • Выпад вперед с подкидыванием и притягиванием врагов;
  • Рывок с атакой по площади;
  • Ультимейт с прыжком в воздух и нанесением урона в большой зоне при приземлении;
  • Пассивная способность позволяет воскреснуть после смерти.

League of Legends — MOBA от Riot Games с более чем 170 чемпионами. Каждый чемпион имеет уникальный набор способностей и роль на карте. Даркины — фракция древних существ, созданных кровавой магией и заключенных в оружие.

