В League of Legends вернется зимняя карта

Riot Games официально анонсировали возвращение зимней версии Ущелья призывателей в League of Legends. Обновленную карту показали в новом ролике на YouTube, для съемок которого в офис студии доставили несколько тонн настоящего снега.
Зимнее оформление появится в игре с выходом патча 25.23, запланированного на 19 ноября. Карта получит заснеженные пейзажи, праздничные украшения, подарочные коробки и светящиеся гирлянды. Барон Нашор вновь примерит шапку Санты и варежки, а нексусы будут стилизованы под снежные шары.
Мы видели, как сообщество снова и снова просило вернуть зимнее оформление. В итоге мы решили — почему бы и нет? Мы хотим подарить игрокам немного ностальгии и праздничного настроения.
Пол Беллецца, исполнительный продюсер
Ранее Riot Games отказалась от зимнего оформления в 2020 году — разработчики объясняли это сложностями с элементальными драконами, которые меняют ландшафт карты по ходу матча. В 2022-м студия частично вернула задумку: снегопад можно было вызвать после пентакилла на Диане с обликом “Избранница зимы”.
Когда половина игроков ушла они начали чот делать)))
Я уже год не играю пока не вернут капсулы за уровень акка, сундуки за оценку и сделают норм БП, без мусора в виде синьки и геморных заданий на опыт, не вернусь. И народ устает играть на 12 назначенных чемпионах по 100 игр ради сундучка, хотя это тоже вроде убрали и заменили опытом для БП. Ну еще и на моей Ари играть стало сложно: дамага нет, хп нет. В прошлых сезонах мог спокойно против 2-3 челов драться, а сейчас один ушатывает.