В League of Legends вернется зимняя карта

Riot Games официально анонсировали возвращение зимней версии Ущелья призывателей в League of Legends. Обновленную карту показали в новом ролике на YouTube, для съемок которого в офис студии доставили несколько тонн настоящего снега.

Зимнее оформление появится в игре с выходом патча 25.23, запланированного на 19 ноября. Карта получит заснеженные пейзажи, праздничные украшения, подарочные коробки и светящиеся гирлянды. Барон Нашор вновь примерит шапку Санты и варежки, а нексусы будут стилизованы под снежные шары.

Мы видели, как сообщество снова и снова просило вернуть зимнее оформление. В итоге мы решили — почему бы и нет? Мы хотим подарить игрокам немного ностальгии и праздничного настроения.



Пол Беллецца, исполнительный продюсер

Ранее Riot Games отказалась от зимнего оформления в 2020 году — разработчики объясняли это сложностями с элементальными драконами, которые меняют ландшафт карты по ходу матча. В 2022-м студия частично вернула задумку: снегопад можно было вызвать после пентакилла на Диане с обликом “Избранница зимы”.