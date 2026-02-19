В LoL могут добавить голосовой чат - спустя 17 лет после выхода игры

В League of Legends появится командный голосовой чат. Об этом рассказал датамайнер SkinSpotlights, который обнаружил в файлах игры новый тип жалобы.

По словам SkinSpotlights, в файлах он обнаружил строчку кода, которая представляет собой жалобу на игрока за коммуникацию в голосовом чате. Кроме того, там же датамайнер нашел виды войсчатов. На момент публикации материала Riot Games официально не подтвердила его появление.

Командого голосового чата в League of Legends не было с релиза игры. Он доступен только для пользователей в пати. Но слухи о новой возможности ходят уже давно.

Ранее Riot Games объявила о глобальном обновлении League of Legends. Разработчики полностью переработают движок и визуальную составляющую, включая персонажей и арены.