В обновлении 26.10 для League of Legends изменят механику агрессии миньонов на линии

Студия Riot Games поделилась подробностями грядущего патча 26.10 для League of Legends. Разработчики планируют убрать механику агрессии миньонов, которая срабатывала при атаке вражеских миньонов на стадии лайнинга. Это небольшое изменение вызвало активные обсуждения среди игроков, так как оно может повлиять на контроль волны и общее ощущение от игры на линии.

Представители Riot Games объяснили, что цель нововведения заключается в упрощении поведения миньонов. В текущей версии игры атака по вражескому миньону иногда заставляет других миньонов атаковать игрока в ответ. Разработчики хотят избавиться от ситуаций, когда поведение миньонов кажется случайным и неинтуитивным, особенно для новичков. Они считают, что понимание работы агрессии миньонов является важной частью обучения, и данное изменение поможет новым игрокам быстрее освоить эту концепцию.

Важно отметить, что правила агрессии при обмене ударами с вражескими чемпионами останутся прежними. Если игрок атакует вражеского героя рядом с миньонами, они по-прежнему будут переключать свое внимание на атакующего. Нововведение касается исключительно тех случаев, когда урон наносится самим миньонам.

Реакция сообщества на изменения в патче 26.10 оказалась смешанной. Часть аудитории понимает стремление разработчиков сделать игру более понятной, в то время как другие пользователи считают, что это упрощение снижает зависимость успеха от личных навыков и опыта. В настоящий момент многие игроки начинают понимать механику агрессии миньонов только после 100 сыгранных матчей.