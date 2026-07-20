В Riot Games быстро передумали делать культовые ретро-скины платными для классической версии League of Legends

Долгожданный режим League of Legends Classic, призванный вернуть MOBA-игру к ее истокам с ограниченным набором персонажей и старыми сборками предметов, был на днях добавлен на тестовые сервера. Однако запуск классической версии превратился в скандал. Разработчики попытались монетизировать ностальгию фанатов, что вызвало ожидаемо резкую реакцию сообщества. К счастью, студия Riot Games оперативно исправила ситуацию.

Изначально в классическом режиме по умолчанию использовались современные модели чемпионов, актуальная озвучка и свежие визуальные эффекты. Для того чтобы получить оригинальные «ретро-скины», полностью соответствующие эпохе, игрокам предлагалось разблокировать их за заработанные в игре жетоны или купить за реальные деньги. Это решение вызвало бурю негодования. На форуме Reddit пост пользователя с ником prime_desire собрал более 6000 лайков: автор назвал проект «не такой уж и классической Лигой» и отметил, что продавать старые облики — это «настоящее безумие, за которое должно быть стыдно».

Руководству Riot потребовалось всего несколько дней, чтобы отменить своё решение. Разработчик Брайан «FeralPony» Фини в свежем видео-блоге официально заявил, что студия услышала критику. Теперь на тестовом сервере все оригинальные ретро-скины абсолютно бесплатны и включены по умолчанию, полностью заменяя современные версии чемпионов. Данную инициативу с юмором прокомментировал старший художник по визуальным эффектам Sirhaian, написав в социальных сетях: «Забавно было, по сути, собственноручно отменять годы своей собственной работы, чтобы игра снова выглядела старой».

Кроме того, FeralPony прояснил подход студии к геймплейному балансу нового-старого режима. Игроки критиковали разработчиков за то, что League of Legends Classic представляет собой своеобразный «сборник хитов» из разных обновлений, а не точную копию одного конкретного патча из прошлого.

Разработчик объяснил это результатами опросов: ответы пользователей оказались слишком полярными. Выяснилось, что для каждого геймера понятие «идеальной классики» неразрывно связано с годом, когда он сам впервые скачал игру. В угоду широкой аудитории Riot решила объединить самые запоминающиеся элементы тех лет, однако пообещала, что когда режим доберется до основных серверов, сообщество сможет само голосовать за внедрение тех или иных механик из прошлых патчей.