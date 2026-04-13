В сети обсуждают эксперимент игрока из League of Legends, связавшего винрейт с менструальным циклом напарницы

В игровом сообществе League of Legends обсуждают необычное «исследование» одного из игроков, который попытался связать эффективность игры своей напарницы с фазами её менструального цикла.

По его словам, он проанализировал около 150 совместных матчей, используя статистику из игры — включая урон, количество смертей и общий винрейт. В результате он пришёл к выводу, что в определённые периоды девушка играет более агрессивно, чаще вступает в рискованные сражения и допускает больше ошибок. В эти дни их процент побед, по его данным, составлял около 52%.

В остальное время, как утверждается, стиль игры менялся: становился более спокойным и расчётливым. Девушка реже погибала, лучше контролировала карту, а винрейт команды увеличивался до 57–58%.

Игрок также заявил, что научился подстраивать свою тактику под такие изменения и даже смог приблизительно предсказать начало следующего цикла, что удивило его напарницу.

История быстро распространилась в соцсетях и вызвала активное обсуждение. Часть пользователей восприняла её как шутку или чрезмерный анализ, другие — как интересное наблюдение.

При этом эксперты подчёркивают, что подобные выводы нельзя считать научными: они основаны на ограниченных данных и не учитывают множество других факторов, влияющих на результаты в матчах.