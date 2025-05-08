В словах сооснователя Riot увидели намёк на то, что разработка амбициозной MMO по League of Legends продолжается

ММО по вселенной League of Legends всё ещё находится в разработке — об этом намекнул сооснователь Riot Games Марк Меррилл. В свежем заявлении он подчеркнул, что компания стремится приносить пользу разным сообществам, включая фанатов файтингов и MMO, что многие восприняли как подтверждение жизни амбициозного проекта.

Официально MMO была анонсирована ещё несколько лет назад, но в начале 2024 года стало известно о «перезагрузке» — проект отправили на пересмотр, часть ключевых разработчиков ушла, и будущее игры оказалось под вопросом. Появились опасения, что Riot и вовсе может отменить разработку, если она не дотянет до внутренних стандартов качества.

Несмотря на затишье и отсутствие новых подробностей, недавний намёк Меррилла вселил надежду фанатам. Пока у проекта нет даты выхода и детального описания, но команда ранее в шутку заявляла, что надеется выпустить игру «до полёта на Марс».