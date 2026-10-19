Виртуальная K-pop группа K/DA с героинями League of Legends вернулась после 6-летнего молчания с синглом "Firestarter"

Виртуальная K-pop группа K/DA, созданная Riot Games из героинь League of Legends, выпустила новый сингл "Firestarter". Трек возглавляет новый мини-альбом, релиз которого запланирован на 21 октября - это будет второй крупный релиз группы после "All Out" 2020 года.

В состав вернулись певицы Миён и Соён из группы i-dle, а также новые вокалистки Софи Пауэрс и Мими Уэбб. За продакшн отвечают композитор Себастьен Нажанд и продюсер Kill Dave, работавшие над звучанием K/DA с самого начала.

Клип на песню "Firestarter" создала французская студия Fortiche, давний партнер Riot (авторы клипа Pop/Stars 2018 года и сериала Arcane). Релиз изначально был запланирован на 20 октября, но вышел на день раньше - предположительно после утечек. За девять часов видео набрало более 4,3 млн просмотров на YouTube.

Песня держится на легком, запоминающемся ритме и бодрых рэп-вставках. А перед припевом звучат мягкие, красивые, почти "воздушные" куски. Из-за этого контраста сам припев звучит еще ярче и мощнее. Костюмы участниц выглядят как с обложек модных журналов. А танцы напоминают культуру драг-балов: резкие позы, уверенные, властные жесты и много театральности.

С "Firestarter" K/DA напоминают, почему стали одной из самых узнаваемых виртуальных групп поп-культуры: Riot и Fortiche вновь объединились ради амбициозного клипа, а сам трек балансирует между фан-сервисом и мейнстримной привлекательностью.