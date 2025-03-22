ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.5 981 оценка

Вышел официальный клип на саундтрек второго сезона "Аркейна"

butcher69 butcher69

Музыканты Stromae и Pomme представили официальный клип на песню Ma Meilleure Ennemie, которая вошла в саундтрек второго сезона «Аркейна». Этот анимационный ролик создан при поддержке Riot Games и студии Fortiche, известной своей работой над самим мультсериалом.

В клипе можно увидеть ключевых персонажей «Аркейна» — Джинкс и Экко, а также множество пасхалок, отсылающих к событиям сериала и к творчеству самих исполнителей. Анимационный стиль клипа полностью сохранит эстетику «Аркейна», создавая уникальное сочетание музыки и визуального повествования.

Видео появилось на YouTube и менее чем за сутки набрало более 6 млн просмотров и почти 1 млн лайков. Фанаты «Аркейна» и поклонники Stromae и Pomme активно обсуждают клип, отмечая его эмоциональную глубину и качество анимации.

Судя по реакции зрителей, этот клип стал еще одной яркой вехой в музыкальной истории «Аркейна» и подтверждает высокий уровень работы Riot Games и Fortiche.

47
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Hughey

Первый сезон хорош! Второй - глиномесие позорное)

5
Дрессирую старых животных

первый сизон это

0
Ge_nom

Насильно заставляют смотреть?

0
Pahant0Ss

Фанатская нарезка под эту песню тоже хороша

3
gilian137

супер знакомый мотив, это новая песня?
а так в целом песня хороша!

1
AlexBlade95

Это песня играла во втором сезоне, когда Экко и Джинкс танцевали, песню сделали, в принципе как и вообще всю музыку, специально под Аркейн

13
gildemar

В новом сезоне, я так понимаю, Джинкс уже не будет и в перспективе мы ее не увидим?

1
AlexLex

Помнишь концовку 2-го сезона, когда Кейтлин держа в руке сломанную игрушку-обезьянку Джинкс, смотрит слайды плана Хексврат, там где она якобы погибла и обнаруживает шахты вентиляции в основании, типа намек что она могла уйти через них...

8
Silvery_Akir

Во время взрыва можно было заметить фиолетово-розовую молнию уходящую в сторону от взрыва, к тому же как уже ответили, на чертежах был туннель выходящий в эту шахту, ну, и еще в первом сезоне была сцена с кораблем, где Паудер говорит, что обязательно на нем прокатится, в конце финальной серии 2 сезона видно как в даль уплывает такой корабль.

Но нового сезона по Аркейн не будет, читал что авторы сказали, что это был финальный сезон. Они планируют сериалы по другим персонажам и локациям.

9
Incomplet

Нового не будет! слушком дорого выходит, да и после 2-го не особо уже хотелось(

-1
Konstantine Morgenstern Incomplet

Дорого выходит? А то что уже анонсирован спинофф про Мэл, то ничего?

4
Evialroot

Проскакивала полуофициальная информация, что сменится регион и одной из главных героинь будет магичка Мел Медарда. И это точно не будет 3-й сезон Аркейна. Ну и ролик как намекает:

2
Олег В

гомоаркейн

1
ПРИЗ

Не надо было делать такое продолжение.первый сезон вышка,как и музыка. Второй, гoвнo, ибо сова натянутая на глобус

0
Solstice

Первый сезон такой бомбезный был... а второй такая... лажа ;(

0
RaggedBeamer

Прикольно.

0
ReXSniper

Эта музычка явно получше будет чем лягушачье квакание )))

-2
создалель русского репа

щас бы какое-то поедание бургеров под взрывы газа колы слушать

2
Пользователь ВКонтакте

// Артём Савельев

-4
MiniatureSamson

Аркейн gavno

-15