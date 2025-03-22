Вышел официальный клип на саундтрек второго сезона "Аркейна"

Музыканты Stromae и Pomme представили официальный клип на песню Ma Meilleure Ennemie, которая вошла в саундтрек второго сезона «Аркейна». Этот анимационный ролик создан при поддержке Riot Games и студии Fortiche, известной своей работой над самим мультсериалом.
В клипе можно увидеть ключевых персонажей «Аркейна» — Джинкс и Экко, а также множество пасхалок, отсылающих к событиям сериала и к творчеству самих исполнителей. Анимационный стиль клипа полностью сохранит эстетику «Аркейна», создавая уникальное сочетание музыки и визуального повествования.
Видео появилось на YouTube и менее чем за сутки набрало более 6 млн просмотров и почти 1 млн лайков. Фанаты «Аркейна» и поклонники Stromae и Pomme активно обсуждают клип, отмечая его эмоциональную глубину и качество анимации.
Судя по реакции зрителей, этот клип стал еще одной яркой вехой в музыкальной истории «Аркейна» и подтверждает высокий уровень работы Riot Games и Fortiche.
Первый сезон хорош! Второй - глиномесие позорное)
первый сизон это
Насильно заставляют смотреть?
Фанатская нарезка под эту песню тоже хороша
супер знакомый мотив, это новая песня?
а так в целом песня хороша!
Это песня играла во втором сезоне, когда Экко и Джинкс танцевали, песню сделали, в принципе как и вообще всю музыку, специально под Аркейн
В новом сезоне, я так понимаю, Джинкс уже не будет и в перспективе мы ее не увидим?
Помнишь концовку 2-го сезона, когда Кейтлин держа в руке сломанную игрушку-обезьянку Джинкс, смотрит слайды плана Хексврат, там где она якобы погибла и обнаруживает шахты вентиляции в основании, типа намек что она могла уйти через них...
Во время взрыва можно было заметить фиолетово-розовую молнию уходящую в сторону от взрыва, к тому же как уже ответили, на чертежах был туннель выходящий в эту шахту, ну, и еще в первом сезоне была сцена с кораблем, где Паудер говорит, что обязательно на нем прокатится, в конце финальной серии 2 сезона видно как в даль уплывает такой корабль.
Но нового сезона по Аркейн не будет, читал что авторы сказали, что это был финальный сезон. Они планируют сериалы по другим персонажам и локациям.
Нового не будет! слушком дорого выходит, да и после 2-го не особо уже хотелось(
Дорого выходит? А то что уже анонсирован спинофф про Мэл, то ничего?
Проскакивала полуофициальная информация, что сменится регион и одной из главных героинь будет магичка Мел Медарда. И это точно не будет 3-й сезон Аркейна. Ну и ролик как намекает:
гомоаркейн
Не надо было делать такое продолжение.первый сезон вышка,как и музыка. Второй, гoвнo, ибо сова натянутая на глобус
Первый сезон такой бомбезный был... а второй такая... лажа ;(
Прикольно.
Эта музычка явно получше будет чем лягушачье квакание )))
щас бы какое-то поедание бургеров под взрывы газа колы слушать
// Артём Савельев
Аркейн gavno