Вышел официальный клип на саундтрек второго сезона "Аркейна"

Музыканты Stromae и Pomme представили официальный клип на песню Ma Meilleure Ennemie, которая вошла в саундтрек второго сезона «Аркейна». Этот анимационный ролик создан при поддержке Riot Games и студии Fortiche, известной своей работой над самим мультсериалом.

В клипе можно увидеть ключевых персонажей «Аркейна» — Джинкс и Экко, а также множество пасхалок, отсылающих к событиям сериала и к творчеству самих исполнителей. Анимационный стиль клипа полностью сохранит эстетику «Аркейна», создавая уникальное сочетание музыки и визуального повествования.

Видео появилось на YouTube и менее чем за сутки набрало более 6 млн просмотров и почти 1 млн лайков. Фанаты «Аркейна» и поклонники Stromae и Pomme активно обсуждают клип, отмечая его эмоциональную глубину и качество анимации.

Судя по реакции зрителей, этот клип стал еще одной яркой вехой в музыкальной истории «Аркейна» и подтверждает высокий уровень работы Riot Games и Fortiche.