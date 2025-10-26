World Championship 2025 впервые превзошел The International по призовым

Призовой фонд чемпионата мира World Championship 2025 по League of Legends достиг отметки в $5 000 000, что стало историческим моментом для киберспорта. Для сравнения, призовой фонд The International 2025 составил $2 881 791.

Такой рост стал возможен благодаря новой модели финансирования, внедренной Riot Games, которая включает увеличенные спонсорские контракты и доходы от продажи внутриигрового контента. Эксперты отмечают, что это событие может свидетельствовать о смене тенденций в киберспортивной индустрии, где League of Legends демонстрирует стабильный рост, в то время как призовые Dota 2 постепенно снижаются.

The International по Dota 2 традиционно считался турниром с крупнейшими призовыми в киберспорте, достигнув рекордных $40 млн в 2021 году. Worlds по League of Legends до 2025 года уступал по этому показателю, несмотря на большую зрительскую аудиторию.