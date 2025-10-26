World Championship 2025 впервые превзошел The International по призовым

Призовой фонд чемпионата мира World Championship 2025 по League of Legends достиг отметки в $5 000 000, что стало историческим моментом для киберспорта. Для сравнения, призовой фонд The International 2025 составил $2 881 791.
Такой рост стал возможен благодаря новой модели финансирования, внедренной Riot Games, которая включает увеличенные спонсорские контракты и доходы от продажи внутриигрового контента. Эксперты отмечают, что это событие может свидетельствовать о смене тенденций в киберспортивной индустрии, где League of Legends демонстрирует стабильный рост, в то время как призовые Dota 2 постепенно снижаются.
The International по Dota 2 традиционно считался турниром с крупнейшими призовыми в киберспорте, достигнув рекордных $40 млн в 2021 году. Worlds по League of Legends до 2025 года уступал по этому показателю, несмотря на большую зрительскую аудиторию.
Если увеличивают призовые значить испытывают проблемы с популярностью турнира. Хотя возможно и обратное что сборы на турнир в том числе с участников позволили подобное. Читал не давно про внутреннюю кухню подобных турниров. Как говорится бизнес есть бизнес.
Финал The International 2024 смотрели 1.4млн зрителей, в то время как первый матч Worlds в этом году уже посмотрели 2.5 млн человек.
кол-во просмотров лишь один из множества показателей влияющих на финансовый успех того или иного мероприятия. Все намного сложнее в бизнес-процессах. Тем более в эпоху ботов и троллей.
