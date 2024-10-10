Хеймердингер из League of Legends: Wild Rift получил трейлер с обзором

В новом трейлере MOBA League of Legends: Wild Rift представлены способности профессора Сесила Б. Хеймердингера, эксцентричного учёного-йордла из Пилтовера. Его пассивное умение «Тяга к хекстеку» увеличивает скорость передвижения, когда он находится рядом с башнями и турелями союзников. Основное умение «Эволюционирующая турель H-28G» позволяет призывать боевую турель, которая накапливает заряд и атакует врагов в округе.

При использовании способности «Хекстек-микроракеты» Хеймердингер запускает залп ракет, которые наносят магический урон первому попавшемуся врагу, а турели получают заряд после каждого удара. Умение «Оглушающая граната CH-2» даёт возможность бросить гранату, которая наносит магический урон и замедляет врагов в зоне поражения, а при прямом попадании оглушает их. Наконец, ультимативная способность «Модернизация» улучшает следующее базовое умение чемпиона.