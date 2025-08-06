Riot Games придумала худший способ отметить годовщину запуска игры, настроив против себя миллионы фанатов

Компания Riot Games оказалась в центре скандала, снова. Это случилось после публикации видео, посвященного третьей годовщине запуска мобильной MOBA League of Legends: Wild Rift в Китае. Как оказалось ролик для юбилея игра был полностью сгенерирован с помощью искусственного интеллекта и он явно получился неудачным. Его публикация повлекла за собой целый шквал критики со стороны игрового сообщества, вынудив разработчиков спешно удалить его из сети.

Видео, опубликованное на китайской платформе Weibo, демонстрировало популярных чемпионов — Джинкс, Ясуо, Эзреаля, Серафину и Аврору — которые сначала сражаются с монстрами, а затем выступают на сцене. Однако фанаты не оценили такой подарок. Качество анимации было названо «дьявольским» и «уродливым»: модели персонажей выглядели «неприятно блестящими» и попадали в эффект «зловещей долины», а сам сюжет ролика не имел никакого смысла.

Реакция сообщества была незамедлительной и крайне негативной. Игроки назвали видео «пощечиной каждому художнику, который на протяжении 15 лет вкладывал душу в создание мира Рунтерры». Многие задавались вопросом, как настолько низкокачественный продукт мог пройти внутреннее утверждение в такой крупной компании, как Riot Games.

Этот инцидент стал продолжением череды неудач для разработчиков в этом году. В начале 2025 года игроки раскритиковали изменения в системе наград, а затем — выпуск все более дорогих косметических предметов, качество которых, по мнению многих, не соответствовало цене. Ко всему прочему, Riot Games отказалась от издательства долгожданной игры Hytale.

На фоне этих событий попытка сэкономить на праздничном видео, используя, по всей видимости, ИИ-генерацию, выглядит как очередная попытка найти способ сэкономить деньги на своих же фанатах. Однако она обернулась для Riot Games еще одним репутационным провалом, который лишь усугубил недоверие со стороны поклонников.