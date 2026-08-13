В Steam состоялся релиз тактической RPG Ledgerbound про страхового агента и офисную бюрократию в фэнтезийном мире

В сервисе Steam состоялся официальный релиз необычной сатирической игры Ledgerbound от независимой студии OmniMegaSuperCorp. Проект совмещает в себе элементы пошаговой тактической ролевой игры, симулятора свиданий и производственной комедии. Базовая стоимость новинки на старте с учетом временной 10% скидки составляет 1170 рублей, а стандартный ценник зафиксирован на отметке 1300 рублей. При этом проект вышел с полным отсутствием официальной русской локализации - интерфейс, субтитры и озвучка доступны исключительно на английском языке.

Сюжетная завязка строится вокруг абсурдной бюрократической реальности вымышленного мира Эльдарра. Главной героиней выступает сотрудница страховой компании Heroes United Life Group по имени Рэйна. Когда древнее зло уничтожает величайших героев королевства, корпорация оказывается под угрозой разорения из-за необходимости выплачивать гигантские страховые компенсации их семьям. Чтобы спасти компанию от банкротства, героине приходится покинуть офисный стол, взять в руки оружие и лично победить монстров, доказав некомпетентность павших воинов ради законного отказа в страховых выплатах.

Игровой процесс разделен на пошаговые тактические сражения на сетке и фазу управления временем в лагере. В битвах игрокам предстоит комбинировать сотни уникальных способностей, экипировать корпоративную атрибутику для повышения характеристик и продвигать сопартийцев по карьерной лестнице ради открытия новых умений. Авторы не скрывают, что вдохновлялись проектами Fire Emblem: Three Houses и Tactical Breach Wizards, объединяя тактические головоломки с постоянным контролем ресурсов и механикой эмоционального выгорания персонажей. Кроме того, в игре заблокирована возможность свободных сохранений и перезагрузок, заставляя мириться с последствиями каждого принятого решения.

Особое внимание разработчики уделили высмеиванию офисных порядков и тяжелых переработок. Как отметил геймдиректор проекта Расс Никель, команда стремилась передать динамику классических ситкомов с выверенным комедийным таймингом и персонажами, которые вызывают живой отклик. По его словам, в проекте удалось сбалансировать абсурд бюрократических кошмаров с реальными эмоциональными ставками и диалогами, отражающими проблемы корпоративной культуры и нарушенного баланса между работой и личной жизнью.

В перерывах между битвами разворачивается полноценный симулятор свиданий с рейтингом для взрослой аудитории. Сценарий содержит свыше 350 тысяч слов, изобилующих ненормативной лексикой и пикантным юмором, где романы можно крутить как с коллегами по отряду, так и с говорящей вешалкой для шляп. Проект получил полную англоязычную озвучку с участием известных актеров озвучивания, среди которых Бен Старр, Мэтт Мерсер, Черами Ли, Тодд Хаберкорн и Джефф Лич.

Помимо базовой версии, для покупки доступно издание Deluxe Supporter Edition за 594 рубля со скидкой, включающее цифровой саундтрек из более чем 40 композиций от номинанта на премию Latin GRAMMY Диего Чи и косметические предметы. В системных требованиях разработчики указали видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 750 Ti в минимальной конфигурации и NVIDIA GeForce GTX 1660 в рекомендованной, а также 20 ГБ свободного места на накопителе.