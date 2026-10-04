Valve стоило бы поучиться: Фанат работает над анимационным сериалом по Left 4 Dead и показал первый трейлер

Пока Valve упорно игнорирует цифру три, фанаты берут судьбу культовых франшиз в свои руки. Талантливый 3D-аниматор объявил о разработке масштабного фанатского сериала во вселенной Left 4 Dead и после почти трехлетнего затишья представил дебютный кинематографичный трейлер, посвященный легендарной кампании No Mercy («Нет милосердию»).

Проект создается как дань уважения золотой эпохе Valve. Главная цель автора перенести культовую историю выживания четверки героев в формат полноценного анимационного сериала с бескомпромиссным уровнем постановки:

«После почти трех лет перерыва я хотел, чтобы мое возвращение стало чем-то действительно особенным. Кампания No Mercy всегда была одной из самых знаковых в Left 4 Dead, и этот проект позволил мне переосмыслить игру сквозь призму всего опыта, который я накопил за прошедшие годы», признается создатель.

При постановке сцен и работе с кадром автор напрямую ориентировался на классические кинематографические ролики от самих разработчиков, в особенности на атмосферный трейлер дополнения The Sacrifice («Жертва»).

Чтобы добиться аутентичной картинки, проект создается на стыке Source Filmmaker и Blender. Автор вручную выстраивает сложное кинематографичное освещение, динамику кадра и лицевую анимацию персонажей, благодаря чему ролик выглядит как кадры из высокобюджетного мультфильма.



Отдельного внимания заслуживает звуковое сопровождение: композицию для дебютного трейлера аниматор написал самостоятельно с нуля. Трек бережно воспроизводит структуру, тревожный эмбиент и узнаваемые ноты оригинального саундтрека Valve, мгновенно пробивая на ностальгию.

Проект является полностью некоммерческим, а автор обещает делиться новыми подробностями и сериями по мере их готовности.