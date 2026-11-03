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Left 4 Dead 18.11.2008
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 2 751 оценка

Valve закрыла критические уязвимости в Left 4 Dead спустя 18 лет после релиза

Gruz_ Gruz_

Спустя почти два десятилетия после релиза оригинальной Left 4 Dead, компания Valve неожиданно выпустила для игры важный патч. Апдейт полностью сосредоточен на безопасности и устраняет опасные уязвимости, которым годами подвергались фанаты кооперативного зомби-шутера.

По словам разработчиков, свежее обновление исправляет несколько багов, приводивших к вылету клиента, а также критические уязвимости удаленного выполнения кода (RCE). До недавнего времени хакеры и недоброжелатели могли использовать мультиплеерные серверы Left 4 Dead, чтобы дистанционно запускать вредоносные программы на компьютерах других игроков.

Valve подчеркнула, что с выходом этого патча игровой процесс в онлайне станет значительно безопаснее. Несмотря на то, что основная масса игроков давно перешла во вторую часть, классическая Left 4 Dead все еще удерживает небольшое, но преданное сообщество, для которого этот апдейт станет гарантией защиты личных данных.

Патч уже доступен для автоматической загрузки в Steam.

Обновления 1
7
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Pojilaya kikimora

Спящий пробудился

1
ОгурчикЮрец

Вот видите а говорят valve не работает. 😂

Ещё немного и вами любимая халфа выйдет. 😂

1
Yoshemitsu

Наконец-то. Теперь можно и поиграть. А то столько лет критические уязвимости делали этот кал просто неиграбельным.

1
Сипота

Молодцы не забрасывают игру

Pycckuu_XAKEP

а чего так быстро то? :)

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