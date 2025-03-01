Для Left 4 Dead 2 вышел мод, добавляющий поддержку RTX Remix Path Tracing

Моддер xoxor4d выпустил мод, который позволяет вам играть в классический кооперативный шутер Left 4 Dead 2 с RTX Remix Path Tracing.

Обратите внимание, что это мод совместимости. Таким образом, он просто делает Left 4 Dead 2 совместимым с RTX Remix. Он не добавляет новых высококачественных ресурсов. И, несмотря на это, игра уже выглядит отлично.

Прямо сейчас большинство вещей рендерится с использованием конвейера с фиксированными функциями. И, как и большинство модов RTX Remix, он позволяет вам наслаждаться игрой с Path Tracing. Тем не менее, он не идеален. Прямо сейчас в нем нет текстур PBR. Кроме того, вы можете столкнуться с некоторыми небольшими визуальными ошибками.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.