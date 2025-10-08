Энтузиасты обновляют Left 4 Dead 2 RTX Remix PBR-материалами и многим другим. Доступно демо кампании "Нет милосердию"

Недавно Nostalgia Drive Team выпустила первую рабочую сборку Left 4 Dead 2 RTX. Она основана на предыдущей работе моддера xoxor4d, о которой я писал ранее в этом году.
Nostalgia Drive Team описывает Left 4 Dead 2 RTX NDT как визуальную переработку классического кооперативного шутера от первого лица от Valve, выпущенного в 2009 году, улучшенного с помощью платформы NVIDIA RTX Remix Эта фанатская визуальная переработка сосредоточена специально на кампании «Нет милосердию» и переосмысливает её окружение с помощью материалов с физически корректным рендерингом (PBR) высокого разрешения, улучшенных отражений и вручную воссозданного освещения для достижения кинематографичного и атмосферного эффекта.
Технические особенности
- Полная система материалов PBR
- Сцены с ручным переосмыслением освещения (RTX Remix не может захватывать собственное освещение)
- Улучшенные тени, отражения и шероховатость поверхностей
- Обновлённые материалы для зданий, интерьеров и реквизитов
- Пересоздание текстур в 4K и улучшенные карты нормалей
- Полная совместимость с RTX Remix
Вы можете скачать WIP-сборку Left 4 Dead 2 RTX NTD объёмом 7,15 ГБ по ссылке. Однако команда поделилась следующими предупреждениями и оговорками:
Это не полный ремастер, а основа для будущих модов RTX с точки зрения совместимости и визуальной составляющей. Из-за ограничений движка и продолжающейся разработки некоторые ресурсы могут выглядеть незаконченными или более тёмными.
Возможны отсутствующие/тёмные скайбоксы, резиноподобные материалы на некоторых моделях, неполные настройки освещения, водные поверхности, которые могут выглядеть неестественно, и высокая нагрузка на процессор при работе с анимированными сетками. Более того, рендерер в настоящее время вынужден работать в однопоточном режиме, листва в альфа-режиме сильно влияет на производительность, программный скиннинг создаёт узкие места в процессоре, а некоторые эффекты всё ещё не обработаны или неточны.
