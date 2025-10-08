ЧАТ ИГРЫ
Left 4 Dead 2 17.11.2009
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
9 4 584 оценки

Энтузиасты обновляют Left 4 Dead 2 RTX Remix PBR-материалами и многим другим. Доступно демо кампании "Нет милосердию"

monk70 monk70

Недавно Nostalgia Drive Team выпустила первую рабочую сборку Left 4 Dead 2 RTX. Она основана на предыдущей работе моддера xoxor4d, о которой я писал ранее в этом году.

Для Left 4 Dead 2 вышел мод, добавляющий поддержку RTX Remix Path Tracing

Nostalgia Drive Team описывает Left 4 Dead 2 RTX NDT как визуальную переработку классического кооперативного шутера от первого лица от Valve, выпущенного в 2009 году, улучшенного с помощью платформы NVIDIA RTX Remix Эта фанатская визуальная переработка сосредоточена специально на кампании «Нет милосердию» и переосмысливает её окружение с помощью материалов с физически корректным рендерингом (PBR) высокого разрешения, улучшенных отражений и вручную воссозданного освещения для достижения кинематографичного и атмосферного эффекта.

Технические особенности

  • Полная система материалов PBR
  • Сцены с ручным переосмыслением освещения (RTX Remix не может захватывать собственное освещение)
  • Улучшенные тени, отражения и шероховатость поверхностей
  • Обновлённые материалы для зданий, интерьеров и реквизитов
  • Пересоздание текстур в 4K и улучшенные карты нормалей
  • Полная совместимость с RTX Remix

Вы можете скачать WIP-сборку Left 4 Dead 2 RTX NTD объёмом 7,15 ГБ по ссылке. Однако команда поделилась следующими предупреждениями и оговорками:

Это не полный ремастер, а основа для будущих модов RTX с точки зрения совместимости и визуальной составляющей. Из-за ограничений движка и продолжающейся разработки некоторые ресурсы могут выглядеть незаконченными или более тёмными.

Возможны отсутствующие/тёмные скайбоксы, резиноподобные материалы на некоторых моделях, неполные настройки освещения, водные поверхности, которые могут выглядеть неестественно, и высокая нагрузка на процессор при работе с анимированными сетками. Более того, рендерер в настоящее время вынужден работать в однопоточном режиме, листва в альфа-режиме сильно влияет на производительность, программный скиннинг создаёт узкие места в процессоре, а некоторые эффекты всё ещё не обработаны или неточны.
Комментарии:  8
Punisher1

О очередную игру в пластик превратили вау просто.

4
ParanoidRusty

Очевидно это никакой не пластик, а матовые бруски мыла.

1
TheCalvariam

Так материал нормально не настроен под ассеты игры, вот и выглядит херово, плюс сами модели надо обновить, чтобы это конкретно отображалось в игре, а так прогресс в графике на лицо, да не у всех нас 4080, 5070, 5080, 5090, но что ж продукт не для широкого круга людей, но я рад что эту легенду не забывают

1
TheCalvariam ParanoidRusty

пошутил, молодец.

1
Генерал Анатолий

"Без пощады" - машинный перевод детектед

3
FireShow3500

"Без пощады" xDDDD

3
ParanoidRusty

30фпс на 5090 с длсс up даст Бог да и будет

1
KitschSkeletor

Готику бы 2 часть лучше с ртх сделали! Кайфануть получить гражданство!

1