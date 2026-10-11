Энтузиасты представили масштабный 64-битный порт Left 4 Dead 2 на движке CS:GO с официальной лицензией от Valve

Команда разработчиков анонсировала масштабную фанатскую модификацию Left 4 Dead 2: Outbreak, призванную перевести классический кооперативный зомби-шутер на современную 64-битную архитектуру. Проект разрабатывается по официальной лицензии от компании Valve на распространение через сервис Steam и базируется на глубоко модифицированной ветке движка Source Engine 1 от Counter-Strike: Global Offensive с графическим API DirectX 11. Производство стартовало еще 4 ноября 2024 года и на протяжении 2 лет велось в закрытом режиме под строгим соглашением о неразглашении.

Ключевой задачей переноса стало преодоление жестких системных ограничений оригинального движка при соблюдении стопроцентной обратной совместимости со старыми модификациями. Разработчики подняли лимит эдиктов до 8000 объектов и расширили координатную сетку карт до 128000 единиц, что дает возможность мапперам создавать бесшовные гигантские уровни и размещать на них огромные орды зараженных без риска падения сервера. При этом модификация автоматически подгружает все кампании и материалы базовой игры, обеспечивая более высокую частоту кадров и ускоренную загрузку уровней.

Outbreak существует как опциональный апгрейд с упором на технологии, моддинг, удобство и безопасность. Проект никогда не станет номерным продолжением, а разработчики не имеют юридического права менять сюжет, карты или базовые ассеты Valve.

- Стивен Фой, продюсер проекта

Наряду с оптимизацией движка авторы внедрили отображение ног выживших при виде от первого лица, реалистичное покачивание прицела и гибкий фреймворк для создания нового стрелкового оружия. В отличие от стандартных аддонов, вынужденных перезаписывать уже существующие слоты, новая система позволяет энтузиастам внедрять полностью независимые модели огнестрельного оружия со своими звуками и анимациями. Команда подчеркивает концепцию полного паритета с оригиналом, поэтому любые нововведения остаются строго опциональными и выключаются через клиентские консольные переменные.

Отдельный акцент сделан на многолетних проблемах безопасности сетевого кода, которые компания Valve так и не устранила в оригинале. Создатели Left 4 Dead 2: Outbreak закрыли известные уязвимости для удаленного выполнения вредоносного кода, добавили встроенный черный список опасных серверов и функцию маскировки профиля в общем поиске для защиты от сталкеров. Вдобавок были ликвидированы распространенные баги вроде зависания зараженных в вентиляциях и объектах окружения, но без вмешательства в фундаментальный баланс соревновательного мультиплеера.

Релиз Left 4 Dead 2: Outbreak запланирован в цифровом магазине Steam, где модификация будет распространяться бесплатно и получит отдельную мастерскую Steam Workshop. Единственным обязательным условием для игры станет наличие лицензионной копии Left 4 Dead 2 в библиотеке пользователя. Сейчас проект находится на стадии закрытого тестирования, а разработчики привлекают авторов ключевых серверов и плагинов для обеспечения полноценной поддержки SourceMod в день премьеры.