Классический зомби-шутер теперь с трассировкой лучей - NVIDIA представила Left 4 Dead RTX

Компания NVIDIA показала проект Left 4 Dead RTX — модификацию на базе платформы RTX Remix, которую разрабатывает студия NoMercyStudios при поддержке издателя NightSightProductions.

Цель проекта — обновить кооперативный зомби-шутер от Valve, улучшив в нем освещение и визуальные эффекты. По заявлению NVIDIA, в моде используются такие технологии, как RTX Neural Radiance Cache, DLSS Ray Reconstruction и Multi Frame Generation (генерация нескольких кадров).

Работа над проектом продолжается; дата выхода модификации пока не объявлена.