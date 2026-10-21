Классический зомби-шутер теперь с трассировкой лучей - NVIDIA представила Left 4 Dead RTX

Компания NVIDIA показала проект Left 4 Dead RTX — модификацию на базе платформы RTX Remix, которую разрабатывает студия NoMercyStudios при поддержке издателя NightSightProductions.
Цель проекта — обновить кооперативный зомби-шутер от Valve, улучшив в нем освещение и визуальные эффекты. По заявлению NVIDIA, в моде используются такие технологии, как RTX Neural Radiance Cache, DLSS Ray Reconstruction и Multi Frame Generation (генерация нескольких кадров).
Работа над проектом продолжается; дата выхода модификации пока не объявлена.
а куды делся тёмный мессия ртх?дальше демки не ушёл?
а что с предыдущим HALF-LIFE 2 RTX? а вы его и не собирались выпускать, он нужен был чисто для маркетинговой компании новых видеокарт. Ну понятно. Идите нахрен с таким отношением
и 4фпс в придачу как в ПорталРТХ и ХалвеРТХ
Тоже нужно 5090??
Только на этой хeрне и делать.