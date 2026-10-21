ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Left 4 Dead 2 17.11.2009
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 4 828 оценок

Классический зомби-шутер теперь с трассировкой лучей - NVIDIA представила Left 4 Dead RTX

monk70 monk70

Компания NVIDIA показала проект Left 4 Dead RTX — модификацию на базе платформы RTX Remix, которую разрабатывает студия NoMercyStudios при поддержке издателя NightSightProductions.

Цель проекта — обновить кооперативный зомби-шутер от Valve, улучшив в нем освещение и визуальные эффекты. По заявлению NVIDIA, в моде используются такие технологии, как RTX Neural Radiance Cache, DLSS Ray Reconstruction и Multi Frame Generation (генерация нескольких кадров).

Работа над проектом продолжается; дата выхода модификации пока не объявлена.

ПК 59 Трейлеры 5
23
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
meushroom

а куды делся тёмный мессия ртх?дальше демки не ушёл?

4
stephenBROP

а что с предыдущим HALF-LIFE 2 RTX? а вы его и не собирались выпускать, он нужен был чисто для маркетинговой компании новых видеокарт. Ну понятно. Идите нахрен с таким отношением

4
ДЕНИСКА_омск

и 4фпс в придачу как в ПорталРТХ и ХалвеРТХ

3
Grinch93rus

Тоже нужно 5090??

1
Алексей8888

Только на этой хeрне и делать.