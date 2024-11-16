Left 4 Dead 2 отмечает 15-летие

Left 4 Dead 2, вышедшая ровно 15 лет назад, по-прежнему остаётся одним из лучших кооперативных шутеров от первого лица. Благодаря остроумным шуткам персонажей, невидимому ИИ-Режиссёру, который сохраняет каждую волну зомби свежей, и лёгкости, с которой вы можете вступить в действие, L4D2 остаётся на высоте все эти годы.

Left 4 Dead 2 стоит в одном ряду с другими играми Valve, такими как Half-Life и Portal, как квинтэссенция опыта для любого, у кого есть мышь и клавиатура, несмотря на свой возраст. Первый раз, когда вы пугаете Ведьму, предупреждаете орду и сталкиваетесь с Танком, все это навсегда запечатлеется в вашей памяти, особенно если вы сражаетесь со всеми ними с друзьями.

Valve уже дала понять, что Left 4 Dead 3 «абсолютно не находится» в разработке, поэтому загрузка L4D2 после стольких лет — это лучшее, что можно сделать. Сейчас даже идеальное время для игры, так как количество игроков достигло пика около 50 000 во время бесплатных выходных. Вы можете играть в кооперативе с друзьями, проверить свои силы в качестве одного из особых заражённых в режиме противостояния или продержаться как можно дольше в режиме выживания.

Left 4 Dead 2 доступна бесплатно до понедельника 18 ноября в Steam, а до этого момента действует распродажа, в ходе которой цена игры снижается на 80%.