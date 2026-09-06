Трейлер Left 4 Dead 2 был слит намеренно - Valve раскрыла правду спустя 17 лет

Бывший сценарист Valve Чет Фалисек спустя почти 17 лет раскрыл правду о знаменитой «утечке» трейлера Left 4 Dead 2. Оказывается, ролик не утёк случайно — его намеренно слила сама Valve, поскольку ESRB не разрешила компании официально опубликовать видео.

Речь идёт о кинематографическом трейлере, который появился в сети в октябре 2009 года, примерно за месяц до релиза игры. В нём герои Left 4 Dead 2 сражаются с ордами зомби, используя оружие и бензопилы.

По словам Фалисека, ESRB в то время предъявляла жёсткие требования не только к самим играм, но и к рекламным материалам. Valve уже сталкивалась с претензиями организации из-за жестокости и ненормативной лексики в промо-материалах Left 4 Dead 2.

Вместо того чтобы отказываться от трейлера, разработчики решили представить его как случайную утечку и позволить интернету самостоятельно распространить ролик. Фалисек прямо признался: «Мы слили наш трейлер», добавив, что спустя столько лет Valve уже вряд ли столкнётся с последствиями.

Позже этот же ролик использовали в самой Left 4 Dead 2 в качестве вступительного видео. Игра получила рейтинг M for Mature от ESRB, несмотря на то, что несколькими месяцами ранее организация не разрешала официально выпускать трейлер.