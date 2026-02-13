Анонсирована Legacy of Kain: Ascendance с возвращением оригинального актёрского состава

Компания Crystal Dynamics анонсировала новую игру серии Legacy of Kain, первую часть франшизы за более чем 20 лет, с возвращением актёров озвучки из оригинальных игр.

Legacy of Kain: Ascendance, приквел к Legacy of Kain: Soul Reaver, описывается как «динамичный двухмерный экшен-платформер, построенный на вертикальном перемещении, плавной боевой системе и игровом процессе, требующем мастерства, с некоторыми трёхмерными эпизодами, вдохновлёнными эпохой PS1. Сюжет и повествование являются ключевыми элементами игры, органично вплетёнными в игровой процесс, кат-сцены и дизайн мира. Прекрасно проработанный ретро-пиксельный геймплей и кинематографические ролики в стиле аниме оживляют мрачный фэнтезийный мир Носгота, рассказывая новую историю, разворачивающуюся в огромном мире рушащихся королевств, заброшенных руин и разрушенных временных линий».

В динамичном 2D-экшен-платформере примут участие актёры озвучки, в том числе вернувшиеся Саймон Темплман в роли Каина, Майкл Белл в роли Разиэля, Энн Ганн в роли Ариэль и Ричард Дойл в роли Мёбиуса.

Legacy of Kain: Ascendance выйдет 31 марта на PlayStation 5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store.