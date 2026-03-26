Новый видеоролик Legacy of Kain: Ascendance посвящён созданию игры

Компания Bit Bot Media выпустила видеоролик о создании игры Legacy of Kain: Ascendance. В нём представлены редкие студийные кадры с участием легендарных актеров озвучки Майкла Белла, Саймона Темплмана, Анны Ганн, Ричарда Дойла и Дарина Де Пола, которые вдохнули новую жизнь в любимых персонажей. Вы услышите рассказы команды разработчиков о видении проекта, его связи с классическими играми и трудностях создания современного ретро-опыта, основанного на богатой мифологии Носгота.

В видео также показан известный композитор Клейтон (Celldweller) в студии, создающий оригинальную музыку к игре, а также ранние кадры игрового процесса и рассказы о том, как Ascendance развивалась от концепции до воплощения.

Legacy Of Kain: Ascendance выйдет на 31 марта 2026 года для ПК (Steam / Epic Games Store), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5 и Xbox Series X|S.