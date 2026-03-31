Состоялся релиз Legacy of Kain: Ascendance - возвращение культовой серии спустя два десятилетия

Состоялся релиз Legacy of Kain: Ascendance — новой части культовой тёмной фэнтези-франшизы, разработанной студиями Bit Bot Media и FreakZone Games. Игра уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а также заявлена для Nintendo Switch, включая Switch 2.

Legacy of Kain: Ascendance представляет собой динамичный 2D экшен-платформер, построенный вокруг вертикального геймплея, зрелищных сражений и высокой требовательности к навыкам игрока. События разворачиваются в мрачном мире Носгота, где игрокам предстоит исследовать разрушенные королевства, сражаться с врагами и раскрывать историю через сюжетные сцены и путешествия между разными временными линиями.

Разработчики сделали ставку на ретро-стилистику с пиксельной графикой и современными эффектами, а также вернули оригинальных актёров озвучки. В игре представлены сразу несколько персонажей с уникальными способностями и стилем боя, включая знаковых героев серии.

Выход Ascendance стал первым новым релизом во вселенной Legacy of Kain за более чем два десятилетия. Проект выступает приквелом и одновременно экспериментом с новым форматом, сохраняя при этом мрачную атмосферу и нарративное наследие оригинальных игр серии.

Стоит отметить, что возрождение франшизы началось ещё до выхода Legacy of Kain: Ascendance. В декабре 2024 года состоялся релиз сборника Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, включающего обновлённые версии культовых игр Soul Reaver и Soul Reaver 2 с улучшенной графикой и современными функциями . А уже 3 марта 2026 года вышел ремастер Legacy of Kain: Defiance Remastered, что окончательно подтвердило курс издателя на полноценное возвращение серии на современные платформы