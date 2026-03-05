Фанаты довольны: ремастер Legacy of Kain: Defiance получил почти идеальные отзывы

Обновлённая версия культового экшена Legacy of Kain: Defiance получила крайне тёплый приём у игроков. В сервисе Steam у ремастера около 98% положительных отзывов.
Игроки отмечают, что проект сохранил атмосферу оригинала, но стал удобнее. В игре появилась новая камера от третьего лица, улучшенное управление и полноценная поддержка геймпадов. Именно камера стала одним из самых заметных улучшений, так как делает исследование уровней гораздо комфортнее.
При этом часть игроков осталась недовольна изменениями в дизайне персонажей и цветовой гамме. Также встречаются жалобы на большое количество врагов и не самые интересные бои с боссами. Некоторые фанаты считают, что игра всё ещё уступает по атмосфере Legacy of Kain: Soul Reaver, хотя выглядит сильнее, чем Legacy of Kain: Soul Reaver 2.
Сейчас Legacy of Kain: Defiance Remastered доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, а также на Xbox и PlayStation. Позже релиз ожидается на Nintendo Switch. Игра полностью переведена на русский язык.
Я так понимаю это ремастер с обратной стороны? То есть с конца?
Просто непонятно накуя мне играть в 5ю и финальную часть игры? А остальные прошлые 4 части?
А че быстрые сохранения не сделали ,в меню сохраняешь, но постоянно начинаешь с контрольной точки для чего этот бред, камера вообще гуляет сама по себе и перс бегает как угорелый нельзя ничего сделать, игра то норм, но ремастер такой себе