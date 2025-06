Legacy of Kain: Defiance получила рейтинг в Тайване для PS4 и PS5

В конце прошлого года для современных консолей и ПК состоялся релиз Legacy of Kain Soul Reaver 1 — 2 Remastered, представляющий собой сбоник ремастеров двух классических экшенов от Silicon Knights Crystal Dynamics. И вот, если вы любите франшизу Legacy of Kain, вам будет приятно узнать, что тайваньский классификационный орган присвоил рейтинг Legacy of Kain: Defiance для PlayStation 5 и PlayStation 4.

На данный момент никаких подробностей нет, но вероятность того, что Legacy of Kain: Defiance окажется в каталоге классики премиум-подписки PlayStation Plus в ближайшие месяцы, очень высока. В то же время не исключено, что в будущем Defiance будет продаваться и отдельно.

Вышедшая в 2003 году для PS2, Xbox и PC, Legacy of Kain: Defiance была недооцененной жемчужиной, которая, возможно, просто опередила свое время, и ее возвращение на современные консоли - отличная новость как для старых фанатов, так и для новых игроков.